快訊

獨／新光金、台新金最新換股比例出爐！1股新光金換0.672股再加特別股

香港羽賽／頭號種子戴資穎輕鬆闖關 第二輪又碰台北賽輸球對手

調高換股比例？台新金、新光金20:00開重訊記者會

勤益科大當代繪畫三人展 盼學子將美學應用實務

中央社／ 台中11日電

勤益科技大學舉辦「當代繪畫 三人展」聯展活動，共展出29件作品。校方表示，推動學生參加「美學自主學習」課程，要前往藝術中心參觀藝術展，希望將美學修養應用到工業技術上。

「當代繪畫 三人展」黃意會、趙純妙、廖芳乙聯展今天在勤益科大藝術中心舉辦開幕活動，勤益科大校長陳文淵、台中市府市政顧問林輝堂、台灣藝術家法國沙龍學會創會長趙宗冠、書畫家李轂摩等人皆出席，藝術家趙純妙、廖芳乙也到場導覽畫作

陳文淵接受媒體聯訪時表示，聯展共展出29件作品，包括油畫、膠彩等創作，對工科學生來說，美學也很重要，校方推動「美學自主學習」課程，一到三年級每學期各要前往藝術中心參觀藝術展1小時以上，希望經由潛移默化，讓學生透過課程有美學修養，並應用到工業技術上，才符合現代社會的需求。

其中，趙純妙展出12件膠彩作品，她擅長運用具象風格展現對大自然的省思。趙純妙介紹作品「上帝的調色盤」時表示，她使用銀箔表現光影，紅色部分是使用紅色的礦物質，用具象的物質去創作，她將生活經驗呈現在作品上，希望將美景與大家分享。

廖芳乙則展出9件油畫作品，她擅長以中國刺繡為靈感，將後現代主義與東方情懷相結合。廖芳乙介紹作品「心．山水」時表示，她希望將油畫厚重的印象顛覆，利用版畫、刺繡與青銅器雲雷紋等元素融入技法，讓作品就像青花瓷，希望展現獨特的藝術風格。

另外，黃意會展出8件油畫作品，校方表示，黃意會是來自新加坡的當代華人藝術家，1983年即在台北歷史博物館展出，並於1985年獲得日本京都國際畫展卓越獎，以抽象構圖呈現瀟灑不拘的藝術情懷。

校方指出，聯展展期至27日止，於勤益科大工具機大樓1樓藝術中心展出，歡迎民眾免費參觀，相關資訊可上勤益科大藝術中心官網查詢。

畫作 藝術家

延伸閱讀

台師大黃心健策展林茲電子藝術節 攜3台灣作品亮相

政大福德神像、士林國小藏淺井忠油畫 列北市文化資產

Pixiv訪問輕小說大觸繪師Nagu！暢談從小學六年級拿起畫筆的心路歷程

屏東縣政府 看海美術館「就是日常」

相關新聞

連續10年不間斷 曾文家商揪崑山科大烘焙蛋黃酥送獨老

國立曾文家商與崑山科大師生今聯手烘焙蛋黃酥再與華山基金會合作分送給獨居老人，兩校落實行動今年邁入第十年，地方傳為佳話。

中鋼焊材、光華高中產學攜手 學生製作中秋禮盒回贈

以生產高品質銲條、銲線、銲劑材料聞名全球的中鋼焊材廠，與台南市光華高中合作，捐贈該校30萬元實作材料費，加強學生實習實作...

欲變更為北科大用地…建國啤酒廠都更案遭監院糾正 校方發聲

台北市定古蹟「建國啤酒廠」從原計畫欲變更為台北科技大學用地，監察院指北市府對都更案未予公告、立場反覆，內政部則未對「都市...

國科會補助技職轉型 學界憂大小眼

為了將台灣打造成人工智慧之島，國科會日前提出「智慧科技大南方產業生態系」方案，將投入七十億元預算「引人才、「展應用」，其...

花藝大賽冠軍勉技職生發揮所長、找到成就感

第21屆台灣盃花藝大賽冠軍得主、26歲的新銳花藝師宋家伶，是國立虎尾科技大學的校友，曾在大學期間奪下全國技能競賽花藝職類...

東專電機科考證創新高 21人取得42張水匠專業證照

國立台東專科學校電機科1年級27名學生，有21名通過水匠考試，每人皆同時取得2張證照，一個班考取了42張政府核發的專業證...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。