勤益科大當代繪畫三人展 盼學子將美學應用實務

勤益科技大學舉辦「當代繪畫 三人展」聯展活動，共展出29件作品。校方表示，推動學生參加「美學自主學習」課程，要前往藝術中心參觀藝術展，希望將美學修養應用到工業技術上。

「當代繪畫 三人展」黃意會、趙純妙、廖芳乙聯展今天在勤益科大藝術中心舉辦開幕活動，勤益科大校長陳文淵、台中市府市政顧問林輝堂、台灣藝術家法國沙龍學會創會長趙宗冠、書畫家李轂摩等人皆出席，藝術家趙純妙、廖芳乙也到場導覽畫作。

陳文淵接受媒體聯訪時表示，聯展共展出29件作品，包括油畫、膠彩等創作，對工科學生來說，美學也很重要，校方推動「美學自主學習」課程，一到三年級每學期各要前往藝術中心參觀藝術展1小時以上，希望經由潛移默化，讓學生透過課程有美學修養，並應用到工業技術上，才符合現代社會的需求。

其中，趙純妙展出12件膠彩作品，她擅長運用具象風格展現對大自然的省思。趙純妙介紹作品「上帝的調色盤」時表示，她使用銀箔表現光影，紅色部分是使用紅色的礦物質，用具象的物質去創作，她將生活經驗呈現在作品上，希望將美景與大家分享。

廖芳乙則展出9件油畫作品，她擅長以中國刺繡為靈感，將後現代主義與東方情懷相結合。廖芳乙介紹作品「心．山水」時表示，她希望將油畫厚重的印象顛覆，利用版畫、刺繡與青銅器雲雷紋等元素融入技法，讓作品就像青花瓷，希望展現獨特的藝術風格。

另外，黃意會展出8件油畫作品，校方表示，黃意會是來自新加坡的當代華人藝術家，1983年即在台北歷史博物館展出，並於1985年獲得日本京都國際畫展卓越獎，以抽象構圖呈現瀟灑不拘的藝術情懷。

校方指出，聯展展期至27日止，於勤益科大工具機大樓1樓藝術中心展出，歡迎民眾免費參觀，相關資訊可上勤益科大藝術中心官網查詢。