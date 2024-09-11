彰顯國際技能賽重要性 115學年技優生加分比率增

為彰顯國際技能競賽的重要性，技專校院招生策略委員會規劃，115學年起在國際技能競賽（青年組）獲第1至3名者，在技優甄審、甄選入學管道的優待加分比率將分別提升5%。

技專校院招生策略委員會近日於網站公布114學年技專校院考試及招生制度說明，包含技專提供的多元入學管道及招生日程，以及學習歷程檔案在招生上的運用，還有各項招生管道的變革。

114學年技專校院招生管道包括甄選入學、聯合登記分發、特殊選才、技優保送、技優甄審、科技繁星推薦、四技申請入學等管道，其中甄選入學、聯合登記分發參採統一入學測驗成績，而甄選入學、技優甄審、四技申請入學等管道都有採用學習歷程檔案作為備審資料。

教育部技術及職業教育司和技專校院招生策略委員會也委託清華大學社會學研究所製作「技高學習歷程檔案呈現建議」手冊，引導學生完成有個人特色的學習歷程檔案，同時培養組織與寫作等能力。

為彰顯國際技能競賽（青年組）的重要性，並區隔亞洲技能競賽（青年組）的優待加分比率，技專招策會規劃，115學年起在國際技能競賽（青年組）獲得第1至3名者，在技優甄審的優待加分比率（增加甄審實得總分）將從55%提升到60%，在四技二專甄選入學的優待加分百分比（增加甄選原始總分）將從40%提升至45%。

在亞洲技能競賽獲獎的學生，以往可準同國際技能競賽獲獎學生並依其優勝名次辦理優待加分。

考量亞洲技能競賽的競賽強度、參與國家和選手數及獲獎獎金不及國際技能競賽，技專招策會提到，將調整亞洲技能競賽的優待加分比率，115學年起，在亞洲技能競賽（青年組）獲第1至3名者，在技優甄審的優待加分比率（增加甄審實得總分）為50%，在四技二專甄選入學的優待加分百分比（增加甄選原始總分）為35%。