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工藝中心人才培育聯盟版圖拓及花東 偕2校彼此支援

中央社／ 南投縣10日電

國立台灣工藝研究發展中心與國立東華大學、國立台東專科學校簽署合作備忘錄，將系統性整合花東學術機構及社團，在人才培育、研究及工藝創作等面向合作，彼此支援。

共同推動花東地區工藝發展，國立台灣工藝研究發展中心日前與國立東華大學、國立台東專科學校簽署合作備忘錄，透過雙方專業資源結合、建立長期夥伴關係，針對花東地區工藝人才、原住民工藝扶植與推廣等面向推展合作，除簽署儀式，工藝中心也參訪2校工坊。

工藝中心今天發布新聞稿表示，工藝中心人才培育包含工藝技術研發、教學，以及技術導向的產業服務，透過跨領域整合，培育新生代工藝人才，同時以初階、中階、高階3階段策略性推動；初階設定於外部工坊，中階以在學校為主，高階則由工藝中心向外發散。

工藝中心表示，先前已與國立台北藝術大學、國立台灣藝術大學等北部學校簽署合作備忘錄，這次再將工藝人才培育策略聯盟版圖向東部拓展，未來持續擴大與學界連結，執行更多面向合作交流、資源共享、互利發展，共同培養國內工藝人才接軌國際。

台東 東華大學

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