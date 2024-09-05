花藝大賽冠軍勉技職生發揮所長、找到成就感

第21屆台灣盃花藝大賽冠軍得主、26歲的新銳花藝師宋家伶，是國立虎尾科技大學的校友，曾在大學期間奪下全國技能競賽花藝職類冠軍，近日她接受技專校院招生專業化總辦公室訪問提到，選讀技職讓她發揮所長，提早獲得更專業知識，也從中獲得成就感。

技專招生總辦介紹，宋家伶家中經營蘭花園，從小就在花卉世界長大，因此國中時就立下明確目標，選擇台中高農（現為興大附農）園藝科，在家中環境薰陶下，宋家伶進入高職成績不錯，身為插花老師的媽媽更指點她，鍛鍊花藝學好一技之長，透過技優方式升學。因此，宋家伶高一時就師從花藝名師王相君，專攻花藝設計，儘管高二第一次比賽不太理想，但在持續不斷努力下，最終以技優學生身份，進入國立虎尾科技大學休閒遊憩系。

宋家伶進入大學後就開始參加各項比賽，但大二時緊張失常慘遭滑鐵盧，因此休息一年沒參加比賽，從失敗中學習，練就抗壓性，並靠著專心練習，訓練美感風格、配色到整體視覺，提昇了自信心，大三時比賽時將花材與空間完美結合，順利奪得第47屆全國技能競賽花藝職類冠軍。

拿到全國花藝職類冠軍後，宋家伶並不自滿。為了日後能突圍而出，宋家伶在寒暑假期間，幾乎周一到周五、早上九點到晚上六點，都到教室練習，即使是周末假日，也是帶著作業回家練習。透過不斷的練習累積實力，宋家伶在大學畢業的第一年，拿下花藝師代表成就之一、第21屆台灣盃花藝大賽冠軍。

宋家伶分享，完成花藝大賽冠軍的里程碑後，很開心，但也帶來了不少壓力。但也因為受到更多關注，宋家伶對自己每一次作品要求更高，她說，包括現在接案子，不僅想享受創作，也希望盡量把最完美一面呈現出來，因為每一次的創作，都是一種對自己或周遭事物的探索。

宋家伶也說，自己並沒有外界想像的順遂，也遭遇不少多挫敗，但靠著熱愛花藝，加上親友的鼓勵與支持，克服了挫折。宋家伶認為，因為選讀技職，讓她能發揮所長，提早獲得更專業知識，也從中獲得滿滿成就感，因此她也鼓勵喜愛花草或動手做的學弟妹，在技高找到自己的人生志向。