東專電機科考證創新高 21人取得42張水匠專業證照
國立台東專科學校電機科1年級27名學生，有21名通過水匠考試，每人皆同時取得2張證照，一個班考取了42張政府核發的專業證照，創下學校紀錄。
台東專科學校今天發布新聞稿表示，專科學校附設高職部電機科前身舊名是「電工科」，電機科所學範圍廣泛，舉凡電機工程實務、水電配管配線、馬達與變壓器等相關電的領域皆是學習的範圍。
新聞稿表示，水電工程是生活中不可或缺的重要技術之一，其中水匠「自來水管配管」的檢定考試模式是一試兩證，即一次通過考試後，能同時取得勞動部頒發的「自來水管配管丙級技術士證」，及經濟部頒發的「自來水管承裝技工證照」。
電機科學生歷年來參加檢定均有良好成績，而112學年度電機科1年級學生更是突破歷史新高，全班共21人通過水匠考試，每人皆同時取得2張證照，相當於一個班考取了42張政府核發的專業證照，創下科上不凡的紀錄。
學生李俊頡表示，練習過程中曾失敗漏水很多次，一開始練習時也無法在時限內完成，但有老師的提點讓他慢慢進步，考試前的假日到校加強也很有用，一次就通過檢定真的很開心。
導師黃盛業說，能取得證照主要歸功於學生認真練習，在考前犧牲假日到校訓練也頗有成效。家長們也都很鼓勵同學多考證照，透過取得證照能增加對學習的自信心，對將來升學或就業都是加分項目。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言