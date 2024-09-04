東專電機科考證創新高 21人取得42張水匠專業證照

國立台東專科學校電機科1年級27名學生，有21名通過水匠考試，每人皆同時取得2張證照，一個班考取了42張政府核發的專業證照，創下學校紀錄。

台東專科學校今天發布新聞稿表示，專科學校附設高職部電機科前身舊名是「電工科」，電機科所學範圍廣泛，舉凡電機工程實務、水電配管配線、馬達與變壓器等相關電的領域皆是學習的範圍。

新聞稿表示，水電工程是生活中不可或缺的重要技術之一，其中水匠「自來水管配管」的檢定考試模式是一試兩證，即一次通過考試後，能同時取得勞動部頒發的「自來水管配管丙級技術士證」，及經濟部頒發的「自來水管承裝技工證照」。

電機科學生歷年來參加檢定均有良好成績，而112學年度電機科1年級學生更是突破歷史新高，全班共21人通過水匠考試，每人皆同時取得2張證照，相當於一個班考取了42張政府核發的專業證照，創下科上不凡的紀錄。

學生李俊頡表示，練習過程中曾失敗漏水很多次，一開始練習時也無法在時限內完成，但有老師的提點讓他慢慢進步，考試前的假日到校加強也很有用，一次就通過檢定真的很開心。

導師黃盛業說，能取得證照主要歸功於學生認真練習，在考前犧牲假日到校訓練也頗有成效。家長們也都很鼓勵同學多考證照，透過取得證照能增加對學習的自信心，對將來升學或就業都是加分項目。