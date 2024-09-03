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21歲凌志隆挑戰國際技能競賽 休學集訓拚佳績

中央社／ 台南3日電

兩年一度的國際技能競賽即將登場，去年在亞洲技能競賽「電氣裝配」職類奪金的21歲國手凌志隆選擇休學，在勞動力發展署雲嘉南分署集訓，每天練習13小時，盼能再獲佳績。

勞動力發展署雲嘉南分署今天新聞稿表示，「電氣裝配」國手凌志隆為高雄高工電機科畢業，相關電學技能啟蒙國中時期，當時參加高雄市技藝競賽奪下第2名，升上高中選擇電機科為未來發展方向，在師長鼓勵下走上競賽這條路。

凌志隆說，「既然做了選擇，就要堅持到底」，訓練過程很辛苦，也曾一度懷疑自己能力，尤其出現失誤時心裡很沮喪，幸好老師與家人一路陪伴、鼓勵，他也從錯誤中反省、取長補短，一路過關斬將，終於在第52屆全國技能競賽中拿下金牌

凌志隆表示，國際技能競賽電氣裝配考驗選手管路配置、器具裝配、電路設計、照明迴路、插座迴路、電動機控制等項目、題型多變，需要花費更多時間做足全方位訓練，將把握難得機會，全力以赴為國爭光。

雲嘉南分署長劉邦棟表示，凌志隆通過選拔當上國手後，在2023亞洲技能競賽中獲得電氣裝配職類金牌，將進軍2024國際技能競賽，並決定先從就讀的台灣科技大學休學，已在雲嘉南分署參加集訓近1年，每天從上午8時練習到晚上9時。

國際技能競賽是國際性大型職業技能競賽，每兩年舉辦一次，是國際技能組織成員展示和交流職業技能重要平台。第47屆國際技能競賽將於9月10日至15日在法國里昂舉行，有逾千名選手同場較勁，台灣代表團推派50個職類58名國手及表演賽1職類1選手參賽，期望能突破上屆成績。

國際技能競賽 職業 金牌

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