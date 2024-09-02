弘光科大生尼泊爾偏鄉服務 學習溝通協調收穫多

弘光科技大學國際志工隊暑假到尼泊爾服務10天，為學童安排語言、衛教、音樂等，志工分享，當地學童沒有使用手機，學習專注力高，志工們使出渾身解數，此次職務學習到非常多溝通協調技巧。

弘光科技大學國際志工隊暑假到尼泊爾服務10天，落實聯合國永續發展目標SDG4提供優質教育。弘光科大今天發布新聞稿，學務長陳志鳴表示，每年辦理國際志工服務，事先展開國際志工招募及培訓，邀請專家學者上志工倫理課程，學生志工著手設計教案及試講、試教。

28名分別來自護理系、語言治療與聽力學系、餐旅管理系、智慧科技應用系、幼兒保育系、營養系的學生志工，順利完成為期10天的服務，帶給尼泊爾偏鄉學童優質教育體驗，學生志工也收獲滿滿。

語言治療與聽力學系學生宋茵淇指出，她去年擔任教案長、副隊長工作，在服務過程中學習成長，今年決定再次參與服務，志工隊安排到尼泊爾4個學校服務，成員由去年的10多名變成28人的大團隊，需要花更多心力去溝通協調課程活動安排、分工等事務。

宋茵淇說，去年有學童有拍攝證件照的需求，今年特別準備器材幫學童拍照片，去年發現當地小朋友喜歡語言課程，團隊也準備手偶，利用手偶互動教小朋友語言。她曾在台灣帶過同齡學童，相比之下，尼泊爾學童沒人使用手機，學習專注力高，隊員教起來比較有成就感。

今年首次擔任國際志工的護理系學生吳孟蓉體驗當地生活，下山採買物資來回得走2小時泥土路、洗冷水澡、上廁所不易的日常後，更珍惜生活在台灣是很幸福的事。