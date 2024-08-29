科大不如普大？科大生本以為人生巔峰卻被噴 網力挺「這學校」業界最愛

高職生如果要繼續升學，需要通過「統測」來進入科技大學就讀。一名就讀台科大的學生發文抱怨，稱自己本以為考上台科大到了人生巔峰，未料網上並不看好「科大」的學生，讓他直言：「好像怎麼樣都比不過普大的學生，突然覺得自己所做的一切努力不值一提」。

一名男網友在Dcard發文，表示自己剛考上台科大的電機系，本以為已經到了「人生巔峰」，不料看到網路上的人「狂噴」科大，原PO舉例，像是看到中字輩大學、地名大學、私校前段普大＞科大之類的，突然覺得自己所做的一切努力，在一般高中生眼裡不值得一提，並且有一堆人說統測超簡單，「上台科有手就行」，因此詢問網友：「科大真的有那麼爛嗎？大家都覺得科大是垃圾嗎？」

此文一出，不少網友紛紛認為台科電機很厲害了，並表示「台科大」是業界最愛用的學校，「別的產業不知道，但在電子業裡台科算是業界愛用的學校之一，強過普大，個人甚至認為比四中好，僅次於四大」、「台科電機很不錯了」、「必須先說台科電機已經很棒了。在高職圈裡面台科大被捧成神，也確實在高職生眼裡台科大名額很少非常非常難考」、「台科大電機應該是科大價值最頂的系了」。

也有網友認為，統測的確太簡單了，「我高職生，統測確實難度小、競爭人數少，也不會有卡標的問題，所以相對來說比學測甚至分科簡易」、「高職學的東西本來就比較淺啊，然後又很愛在網路上膨脹才會一直被戰」、「統測國英數確實不能跟學測指考比，因爲真的太簡單尤其英文」。

另外有網友認為，學校只是其次，出社會後科系和實力比較重要，「不要太在意，出社會看的是職等薪水，好好選組比較重要，真的很在意就好好顧成績研究所洗出去」、「學歷這種東西等你出社會就知道不代表一切」、「等你出了社會，你會發現你現在的煩惱都不是煩惱」、「科系比較重要，台大文史哲就業不如私立電資」。