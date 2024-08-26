台科大技優生返鄉推科技教育 3D列印製食品模具

台灣科技大學技職優異選手專班學生利用暑假返鄉，選定花蓮玉里高中服務，將新興科技與在地文化結合，教師生和民眾使用電腦繪圖及3D列印，製作出實用食品模具，發揮「創客教育」的實作精神。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大技優班有許多學生來自偏鄉，對家鄉有深厚情感，在花蓮歷經地震與風災後，更希望將所學知識回饋給家鄉；基於這份初心，他們自發性提出前往花蓮進行志工服務。

台科大與長期合作的玉里高中歷經4個月規劃與討論，由5名台科大學生及1名教師組成USR志工隊，學生憑藉電器裝配、機械製圖、集體創作等多元專長，指導玉里高中師生和民眾使用3D列印設備，製作出結合在地特色的食品模具。

專長CAD機械設計製圖的台科大學生廖佑軒透過範本套版和區塊化的方式，引導無基礎的玉里高中學生設計代表當地的金針花、油桐花等圖騰，再由助教協助3D積層立體化建模；專長電器裝配的學生張立錡則負責講解3D列印原理，手把手帶領學生完成模具實作，學員們也利用自製模具製作當地美食「蜜香紅茶凍」。

廖佑軒分享，以前當選手很辛苦的時候，阿嬤都是做點心來鼓勵他，因此他希望可以透過美食來鼓勵花蓮在地居民；張立錡提到，備課時雖有些擔心，但花蓮的大哥大姐們特別親切，讓他以為自己只是在和鄰居聊天，就不緊張了。

此次帶隊教師胡家紋表示，「創客魂-偏鄉行」是台科大應科學程的科技教育專題計劃，透過「教中學」的活動設計，讓技優生在備教過程中有更深層的思考並勇於承擔責任，親身實踐聯合國永續發展目標的精神，也希望透過科技教育的應用與普及，減少城鄉間的數位落差。