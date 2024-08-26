快訊

證實「柯文哲交辦」 京華城案彭振聲說明3小時面露微笑離開

消費不振 鼎泰豐宣布10月底關閉大陸華北14家門市

MLB／「棒球之神」貝比魯斯全壘打預言球衣 天價7.6億落槌創紀錄

台科大技優生返鄉推科技教育 3D列印製食品模具

中央社／ 台北26日電

台灣科技大學技職優異選手專班學生利用暑假返鄉，選定花蓮玉里高中服務，將新興科技與在地文化結合，教師生和民眾使用電腦繪圖及3D列印，製作出實用食品模具，發揮「創客教育」的實作精神。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大技優班有許多學生來自偏鄉，對家鄉有深厚情感，在花蓮歷經地震與風災後，更希望將所學知識回饋給家鄉；基於這份初心，他們自發性提出前往花蓮進行志工服務。

台科大與長期合作的玉里高中歷經4個月規劃與討論，由5名台科大學生及1名教師組成USR志工隊，學生憑藉電器裝配、機械製圖、集體創作等多元專長，指導玉里高中師生和民眾使用3D列印設備，製作出結合在地特色的食品模具。

專長CAD機械設計製圖的台科大學生廖佑軒透過範本套版和區塊化的方式，引導無基礎的玉里高中學生設計代表當地的金針花、油桐花等圖騰，再由助教協助3D積層立體化建模；專長電器裝配的學生張立錡則負責講解3D列印原理，手把手帶領學生完成模具實作，學員們也利用自製模具製作當地美食「蜜香紅茶凍」。

廖佑軒分享，以前當選手很辛苦的時候，阿嬤都是做點心來鼓勵他，因此他希望可以透過美食來鼓勵花蓮在地居民；張立錡提到，備課時雖有些擔心，但花蓮的大哥大姐們特別親切，讓他以為自己只是在和鄰居聊天，就不緊張了。

此次帶隊教師胡家紋表示，「創客魂-偏鄉行」是台科大應科學程的科技教育專題計劃，透過「教中學」的活動設計，讓技優生在備教過程中有更深層的思考並勇於承擔責任，親身實踐聯合國永續發展目標的精神，也希望透過科技教育的應用與普及，減少城鄉間的數位落差。

台科大 花蓮

延伸閱讀

日籍網紅「Iku老師」聯合表演團體花蓮演出 盼提振觀光市場

凱米襲花蓮遭女兒牆砸傷7歲男童 1個月後轉普通病房

醫師公會全聯會今於花蓮開會 王宏育看到這點令人寂寞

花蓮極限運動場斥資1.24億元打造 預計年底啟用

相關新聞

四技二專技優甄審提供逾4千名額 即日起開放填志願

技專校院招生委員會聯合會今天表示，113學年四技二專技優甄審入學管道學校已於六月底公布正取生、備取生名單，即日起至7月5...

鑼鼓開路！統測「全國狀元」騎馬拜文昌 曝480.5高分心法

成大南工電機科畢業生吳承庭，以480.5高分成為今年統測全國總榜首，其除感謝學校的教學幫忙外，吳承庭也在台南知名補習班學...

細胞獵殺效率智慧化提升抗癌 虎科大專題奪獎貢獻醫療

第二屆全國「智慧運算創新應用」專題實作競賽，來自國內各大專院校多達143隊參賽，經一番激烈競爭，46隊進入決賽，雲林縣虎...

半導體夯…技職教育卻陷師資荒！ 專家批教育部10年沒盤點人力

台灣半導體產業發展蓬勃，技職高中資訊科、電機電子科陷入招不到正式老師窘境。升學平台大學問執行長魏佳卉認為，根本問題在於教...

校長近3年有感...「半導體成吸血怪搶人才」技職陷師資荒

科技資訊領域是近10年技職高中熱門選擇之一，尤其AI近年發展蓬勃，家長也看好台積電效應，期待孩子畢業後能成為工程師，年薪...

動手設計智慧自走車 北科大邀6國學子實作競技

北科大日前主辦第十一屆大型國際PBL（問題導向學習）競賽工作營，來自日本、美國、越南、泰國、波蘭等12所盟校66位學子，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。