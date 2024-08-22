校長近3年有感...「半導體成吸血怪搶人才」技職陷師資荒

科技資訊領域是近10年技職高中熱門選擇之一，尤其AI近年發展蓬勃，家長也看好台積電效應，期待孩子畢業後能成為工程師，年薪不愁沒百萬。然而技職高中資訊科、電機電子科卻陷入招不到正式老師，年年招聘代理、校長拜託人來上課的窘境，師資流失、技職教育走下坡，影響最多的將是半導體產業。

新北有5所公立技職高中有資訊科，鶯歌工商校長顏龍源說，今年8招才找到代理老師，但還是有些課，需要請退休老師回來幫忙上才消化得完；瑞芳高工校長潘泰仲也說，近2年對師資難尋特別有感，往年開一個缺就有10幾位報考，現在是一個缺只有1人來報名，今年也開5招才終於找到一位大學剛畢業的年輕老師。

新北高工資訊科、電機科是新北首屈一指的學校，今年資訊科、電機科不只滿招，甚至比往年競爭，入校門檻已比部分社區高中分數還高，但校長林清南坦言，目前開2名正式缺，只找到1位老師，而找不到師資問題近2、3年特別嚴重，尤其技高老師除要有該領域教師證、技術達乙級執照外，技職教育法規定老師需有1年以上業界經驗，有些人進到業界適應後，第一年就百萬年薪，相比老師年薪50、60萬，回到教育現場者少之又少。

大安高工校長楊益強說，資訊科教師越來越難找，企業界缺乏專業技術人才，開出高薪、完善福利，想要找到人才，很多代理老師、畢業生寧可進入業界，也不願到校園教書。以大安高工今年為例，已經開了4招還找不到人，這也是技職學校現階段遇到的困境。

楊益強說，不單單只是資訊類科，包含電機、電子、冷凍等專業學群人材，近年也都找不到老師，校方也沙盤推演做最壞的打算，看多出來的課能否讓校內其他老師吃掉。楊表示，一位老師基本鐘點為16節，但近年因產業界搶人，老師找不到，大多數老師都得多負擔課程，一個禮拜鐘點都達到22節上限。

台灣第一個技職教育師資培育學系，被譽為技高、科大校長搖籃的台師大工教系，去年底宣布114學年度停招學士班，一度引發校友、杏壇反彈。最終教育部協調，114學年度改辦公費生專班，招收15名高職生，包括機械群、電機電子群、動力機械群各5名。

台師大科技與工程學院長鄭慶民說，專班預計收15位甲案公費生，4年學費全免，每月再給6000元零用金，政府須負擔每人4年40多萬。不過年金改革砍太兇，老師待遇變差才是師資流失原因，鄭不諱言就算有公費生，看到業界薪資更好也可能落跑。

鄭慶民說，未來5到10年內，將有一批技職老師退休潮，但今年機械系全班60人無一人想當老師，都期待進業界賺錢，更遑論台清交大、台科、北科學生，到時由後段學生填補師資空缺，師資品質下降，成「蜀中無大將、廖化當先鋒」現象。