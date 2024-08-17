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高職生數下降較高中嚴重 教部加強宣導和補助

中央社／ 台北17日電
高職受少子女化的影響較普通高中嚴重，高職生占比已降到46.68%，統測與學測報考人數差距也逐漸擴大。教育部表示，將透過技職宣導、產學攜手合作計畫等補助方式，鼓勵投入技職。聯合報系資料照片
高職受少子女化的影響較普通高中嚴重，高職生占比已降到46.68%，統測與學測報考人數差距也逐漸擴大。教育部表示，將透過技職宣導、產學攜手合作計畫等補助方式，鼓勵投入技職。聯合報系資料照片

高職受少子女化的影響較普通高中嚴重，高職生占比已降到46.68%，統測與學測報考人數差距也逐漸擴大。教育部表示，將透過技職宣導、產學攜手合作計畫等補助方式，鼓勵投入技職。

根據審計部最新公告的民國112年度中央政府總決算審核報告，台灣高職生10年來減少16萬餘人；高中生人數自106學年度首度超過高職生，之後差距逐漸拉大；113學年度四技二專統一入學測驗的報考人數剩下約6.9萬人，比大學學科能力測驗少了5萬餘人（學測約12萬人）。

審計部報告指出，近年停招、停辦學校近9成為技職體系，台灣技術人力培育供給顯得不足。尤其是護理科系新生註冊率呈下降趨勢，面臨人才危機。

國家政策研究基金會今天發布新聞稿指出，台灣高職生占比在98學年度為59.6%（即高職、高中約為6比4），然而到了112學年度，高職生人數占比降到剩46.68%，是近16年來的新低點。

國政會教文體育組召集人陳學聖表示，政府長期以來忽視技職教育，資源投入不足，強化了社會大眾對技職的刻板印象。行政院於112年發布的「技術及職業教育政策綱領」，即點出技職科別調整需加快速度、落實生涯與職業輔導、增進學生就業意願及就業率等問題，應提出相對應的解決方案。

對此，教育部今天晚間以文字回應指出，中等技職教育（高職）招生問題主要是面臨少子女化，公立高中普通科（普通高中）入學機會增加，以及學生家長的觀念影響。

為鼓勵國中畢業生選擇技職，教育部近年推動「實用技能學程」、「建教合作班」、「產業特殊需求類科」等，全額補助學雜費。另外，也在國中舉辦宣導活動、職涯試探、特色課程分享等，讓師生更瞭解技職。

教育部強調，除前瞻計畫投入超過新台幣38億元改善技職設備之外，政府每年仍挹注超過2億元，持續充實設備。另外，透過「擴大推動產學攜手合作計畫2.0」，由學校和廠商共同發展契合式課程，補助每生每月5000元獎勵金等，藉此產學間緊密的合作平台，落實「做中學」的技職精神。

教育部

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