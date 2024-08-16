兼顧缺工 北市推「3+2+2」就學模式

缺工問題嚴重，教育部長鄭英耀拋出「3+2新五專模式」，盼舒緩高職壓力，讓技職生可專心學技術與產業接軌。為讓技職生與科大接軌，北市教育局推出「3+2+2」新就學模式，只要念完高職3年、科大再念2年就能取得副學士，不論繼續念書或就業「進可攻退可守」，第一階段以北市7所公立高職資工、電子科系為主，且與台科大、高科大談合作，最快114學年上路。

新北教育局說，因應產業缺工及培育各領域人才，除推動技高及科大銜接，也從技職培育產業人才，例如8年一貫的珠寶金工班，就結合高職、景文科大及東龍珠鑽石集團公司產官學合作。

北市教育局統計，111、112年國中畢業學生，分別僅35.89%及31.03%就讀職業類科。局長湯志民說，很多家長對高職有既定印象，認為出社會就是做「黑手」，但科技發展快速，業界亟需人才，高職出路並不單一。

湯志民說，很多家長都希望孩子考個好大學才有前途，但並非所有人都適合「做中學」，有些人更適合「學中做」，精進專業技術，不用擔心升學考試，因此規畫推出「3+2+2」新就學模式，高中畢業後可直升科大，讀2年取得副學士，不到20歲就可投入業界，若想升學也可再念2年，或先工作再回校念2年完成學士學位。

技職科長陳秉熙補充，9月起會辦說明會，「3+2+2」新就學模式規畫114年上路，第一階段鎖定7所公立高職為主，並以資訊、AI、理工等產業為主，也和多所科大洽談合作。

新北教育局表示，讀科大須明確且正式定案的入學管道模式，才能落實推動，權責是教育部，教育部尚未宣布新五專模式的具體細節。陳秉熙則說，「3+2+2」計畫還有很多細節要跟教育部討論，教育部應會邀各縣市開會，盼盡快達成共識，全國統一規範才方便執行。

北市高職家長聯合會榮譽總會長余茂隆認為，高職在教改後實習時間減少很多，甚至到高三要準備統測，根本沒時間實習，「高職、科大念完什麼都不會」，與高中沒有區別，造成家長、學生甚至國中老師都希望孩子念高中。

余茂隆表示，「3+2+2」對於技職教育發展有助益，讓孩子專注於實作上，更提前進入業界與產業接軌，除了對台灣缺工環境有所幫助外，孩子有無法取代的一技之長，薪資待遇也更優渥，月薪破10萬都有可能，但應想辦法將觀念帶入國中端。