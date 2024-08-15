環球科大退場學生會結餘155萬 捐贈雲林弱勢團體

環球科技大學7月退場，學生會結餘新台幣155萬元，透過雲林縣政府社會處捐贈給縣內社福團體，照顧身心障礙、獨居長者及弱勢兒少，受贈者紛紛感激學生會的善舉。

雲林縣政府社會處今天發布新聞稿表示，環球科技大學學生會捐款，7月時已撥給台西身心障礙者福利協會等11個身心障礙團體、雲林縣孤挺花家庭關懷協會、台灣兒童暨家庭扶助基金會雲林分事務所、雲林縣夜市慈愛會，每個單位捐助10萬元。

社會處說，剩餘款項則由雲林縣政府用以協助弱勢家戶、獨居長輩，給予無力殮葬及房屋修繕等服務。此次受贈團體都很感激學生會的善舉，讓社會更溫暖。

環球科技大學因財務問題，被教育部列為專案輔導學校，由於期限內未改善，112學年停止招生，今年7月31日退場。