沉溺手遊會考英語墊底3年翻身上台科大 每天背30個單字

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聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
吳定衡在四技二專統測的升學考英文一科考出80分（13級分）的高分（右），與一路引領的導師傅秀華（左）。圖／二信高中提供
吳定衡在四技二專統測的升學考英文一科考出80分（13級分）的高分（右），與一路引領的導師傅秀華（左）。圖／二信高中提供

基隆市二信高中商經科學生吳定衡，國中教育會考英語科只有最低等第C，高中三年大翻身，在四技二專統測的升學考英文科考出80分（13級分）的高分，高出全國前標13分，一圓登上第一志願國立台灣科技大學資管系的夢想。背後是他一步一腳努力的結果，願意遵循老師的引導，他自知英文底子不好，每天背誦30個單字，高三再加每天練習兩篇閱讀測驗。

吳定衡國中時生活沒有目標，每天耽溺在手遊電玩，一切都是被動的應付著老師的要求，國九模擬考還曾盪到谷底的10級分，最大罩門英語一科始終無解，拿到最低的C級。

高一適逢疫情有不少居家線上課程，吳定衡仍常一邊看線上課，一邊上網打手遊，學習成效沒起色，但是轉機卻開始慢慢萌芽，關鍵在任課老師以鼓勵代替責備，導師傅秀華，一有機會就找他談話，話題從手遊、電玩聊到課業、志向，讓吳定衡從心虛不敢直視導師，漸漸的敞開心胸接受導師的建議，試著調整學習方法、設定小考目標，也開始勤背英文單字。

「轉捩點是高二上導師指定我當班長」，一直沒自信的吳定衡，沒想到能獲得導師的信任，於是開始努力維持各方表現，成績自然也有提升，但是不久後卻遭遇成績停滯的瓶頸，同時身形也臃腫走樣，對正值青春期的吳定衡可說內外交迫。

他先是下決心聽從醫囑改變飲食習慣，戒斷偏好的高熱量、辛辣食物，甩掉10公斤贅肉；升學目標也從高一不敢想，高二設為國立大學，到了高三在書桌案頭發願寫下「考到台科大」鞭策自己。

導師傅秀華表示，吳定衡的成功，在於願意遵循老師的引導，並能持之以恆。他自知英文底子不好，便每天背誦30個單字，高三再加每天練習兩篇閱讀測驗，所以成功絕非偶然。

吳定衡說，他英文能進步關鍵，「不妄自菲薄、要追隨老師更要相信自己，每個人都有無限可能。」

二信今年技專分發約70%錄取國立大學，其中上到頂尖學校台灣科技大學6人、台北科技大學11人、台北商業大學4人、雲林科技大學2人、高雄科技大學13人、台灣師範大學2人，成績亮眼。

單字 英文科 英語科

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