考生注意 116學年四技二專統測取消工程與管理類

考量技高端未開設工程與管理的專業及實習科目，加上統測該群類人數遞減，技專校院招生策略委員會宣布，116學年起，四技二專統測將取消「08工程與管理」考試類別。

技專校院招生策略委員會近日於官網公告，116學年起，四技二專統一入學測驗將取消「08工程與管理」考試類別。

技專校院招生策略委員會表示，四技二專統測「08工程與管理類」報名人數逐年遞減，生源已較不具規模，無法因應工管相關科系選才所需，經分析近年四技二專甄選入學及聯合登記分發的招生情形，工管相關科系已將多數名額分配於其他招生群（類）招生，顯示工管科系透過「08工程與管理類」選才的必要性已不復存在。

技專校院招生策略委員會提到，由於108課綱未於技高端開設工程與管理相關的專業科目及實習科目，因此統測「08工程與管理類」的專業科目考試範圍為各群科共同開設的科目，藉此吸引未來想從事工程管理相關工作的各群科學生報考，但易影響技高學生於本職專業科目的專注度。

基於前述考量，技專校院招生策略委員會指出，將自116學年起，取消四技二專統測「08工程與管理」考試類別，工管相關科系仍可依各系科發展方向，將原「08工程與管理類」的招生名額併入其他相對應的招生群（類）別辦理招生，以引導學生重視其本職專業科目，突顯其專業能力。

根據技專校院入學測驗中心資料顯示，四技二專統測「08工程與管理」考試類別的考生人數逐年遞減，最高峰為98學年的2473人，104學年仍有1053人，到了109學年剩307人，113學年更僅149人報名。