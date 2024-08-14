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台灣院校赴關島交流 改善火龍果種植技術關懷農民

中央社／ 雪梨14日專電

為改善關島農民種植技術及關心農民身心健康，國立屏東科技大學、國立台北護理健康大學組成團隊訪問關島1個月，與關島大學合作進行火龍果種植病害防治與果農身心諮商輔導，並開展學術交流與現地研究。

國立屏東科技大學在植物病理學有深厚研究，特別是針對種植火龍果過程中常見的病蟲害進行過深入研究，並開發有效防治方案，協助農民減少損失。

屏科大科技農業進修學士學位學程助理教授蔡尚翰帶領6位學生組團到關島，協助農民發展出適應當地環境的火龍果種植技術，提升當地火龍果產量及品質。

國立台北護理健康大學以護理、健康科學、社會工作、心理健康等領域研究及實作聞名。關島果農受農業生產壓力影響，容易遭受心理挫折，北護大兩岸教育中心主任林莉如率領6位學生提供關島果農心理輔導，改善與維護農民心理健康。

兩校團隊3日起訪問關島，駐關島辦事處4日舉辦餐會歡迎兩校師生，關島大學校長恩里克斯（Anita Enriquez）也於5日在關島唯一台灣餐廳「芳鄰」舉辦盛大晚會，歡迎兩校師生及頒贈交流證書。

火龍果 農民 關島

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