國際伴手禮設計競賽 台北城市科大生抱回金牌

2024日本國際觀光伴手禮設計競賽，有來自超過8國將近上百件作品參賽，其中台北城市科技大學觀光系大四學生蘇力安以龍井茶與包種茶葉製作新年主題禮盒，成功抱回金牌。

2024日本國際觀光伴手禮設計競賽8日在日本舉行，吸引來自台灣、日本、越南、印尼、泰國、美國等8國近百組作品參賽，透過競賽促成交流，讓所有的優質產品聚在一起，吸引日本民眾和業者到場參觀與創造商機。

台北城市科技大學觀光系大四學生蘇力安以龍井茶與包種茶葉製作新年主題禮盒，表現出華人年節送禮追求吉祥吉利文化的作品「新春雙龍 好運包中 茶葉禮盒」，以及大三日籍生高原怜果以台灣著名景點的圖騰印製成可食用的餅乾禮盒的作品，雙雙榮獲金牌。

台北城市科技大學觀光系助理教授李奇嶽今天表示，2名同學籌備比賽耗時半年，從主題的選定到包材的嘗試以及整體的規劃，經過多次失敗重做才完成比賽的作品，能獲得評審青睞相當開心。