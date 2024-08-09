師生抗爭攔不住…教部核定大漢學院停招 114學年度停辦

花蓮縣的大漢技術學院董事會自行決定停辦，一度引發師生抗爭。教育部經徵詢私校諮詢會意見後，今天正式審議通過，大漢學院自113學年度起停止全部招生，114學年度起停辦。

受少子女化衝擊，台灣已有多所大專退場。位於花蓮縣新城鄉的大漢技術學院董事會於今年2月決議停辦，4月舉辦學生說明會。不過後續工會和多名師生代表多次抗爭，認為董事會是「惡意停辦」，呼籲主管機關懸崖勒馬，並考慮改朝向與東華大學公私立合併。

然而，7月23日召開的私校諮詢會，認為在少子女化的趨勢下，大漢學院學生數很難成長，經過一番討論，最終建議教育部同意大漢的停辦案。

教育部後續將私校諮詢會的意見，提交「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議，今天下午正式發布新聞稿，正式核定大漢學院自113學年度起停止全部招生，並自114學年度起停辦。

教育部指出，大漢學院113學年度仍在學學生數為279人，到114學年度預估剩下99人。學校法人承諾在停辦前轉學的學生，每人每學期補助新台幣1萬5000元，作為交通、住宿費用的補貼。

目前大漢學院剩下23名專任教師，教育部表示，安置規劃除依法申領教職員工公保養老給付、勞保養老給付、私校退撫儲金（退休金或資遣費）、勞工退休金外，學校將給予優於法規規定的資遣優退慰助金。

教育部同時透過「大專教師人才網」提供職缺查詢，並推動人力躍升培訓及媒合計畫，協助教職員轉職。