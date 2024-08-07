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台科大攜手NVIDIA、華碩打造學界首座AI數位雙生實驗室

聯合報／ 記者張博瑞／台北即時報導
台科大學與AI晶片巨頭NVIDIA（輝達）、PC大廠華碩（ASUS）共同成立AI數位雙生實驗室（AI Digital Twin Lab），並於今日舉行開幕儀式。圖╱台科大提供
台科大學與AI晶片巨頭NVIDIA（輝達）、PC大廠華碩（ASUS）共同成立AI數位雙生實驗室（AI Digital Twin Lab），並於今日舉行開幕儀式。圖╱台科大提供

國立台灣科技大學與AI晶片巨頭NVIDIA（輝達）、PC大廠華碩（ASUS）共同成立AI數位雙生實驗室（AI Digital Twin Lab），並於今日舉行開幕儀式。台科大指出，未來將導入最高端的軟硬體設備，聚焦智慧製造、營造工程、資訊娛樂及醫療等產業的創新研發，協助師生訓練並運行大規模的深度學習模型，強化學生在生成式AI和數位雙生技術的研究和應用能力，加速培育符合產業需求的AI人才。

台科大校長顏家鈺表示，未來台科大計畫在華夏校區打造綠色能源驅動的算力農場，期許三方能夠深化合作，在各項前瞻研究與產學合作上帶來突破性的發展。

NVIDIA台灣業務協理邾亦為指出，AI數位雙生實驗室將推動領先全球AI創新的技術，也同樣內建於每台GeForce RTX PC中，為台科大師生在生成式AI和數位雙生等領域的研究提供堅實的基礎，推動次世代人才全力探索AI的無限可能。華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔則說，透過ASUS強大的硬體性能和NVIDIA先進的RTX AI平台，將能激發台科大同學的無限潛力，為台灣的AI產業培育更多優秀人才。

台科大說明，「數位雙生(Digital twin)」指在數位平台中建構出類比現實世界的物體、製程或系統，並透過AI、機器學習、資料分析等方式獲得物體在不同環境或條件中的變化及回饋，模擬其在真實世界的運作情況。台科大人工智慧跨域科技研究所所長姚智原舉例，算力的提升大幅減少取得運算結果所需的時間成本，未來藉由產學合作，製造商可以透過數位雙生模型進行試錯，節省開模、實體驗證失敗的成本，甚至也能藉由數位雙生概念，幫助營建業進行智慧城市模擬、營造業的邊坡預測、工業製程的瑕疵檢測等，具體運用的行業別及範圍相當廣泛。

台科大表示，「NVIDIA x ASUS x NTUST AI數位雙生實驗室」未來會整合校內資源，與台科大工業4.0中心及教育部特色研究中心合作，除了將數位雙生技術導入台灣產業，解決以往無法處理的複雜問題外，也進一步提升次世代STEM人才必備的實作經驗技術能量，促進產業升級轉型。

台科大 失敗 生技

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