正修科大與農產合作社簽約 採購屏東小農減少碳排

漢來美食、正修科技大學與屏東新埤雅緱農產運銷合作社今天簽訂合作意向書，未來將持續採購優良小農產品，縮短產地到餐桌距離，減少碳排，更為小農創造穩定收入。

漢來美食副總吳若寧指出，隨著地球暖化加速，減少碳排、縮短食物里程已成為企業共同的社會責任，漢來美食從數年前也持續尋找並採購在地食材、研發相關菜色，就是為了降低食材運送產生的碳足跡，並為消費者提供具產銷履歷的優質食材。

簽約儀式今天在漢來大飯店舉辦，漢來美食表示，透過此次產學三方的合作，藉由正修科大媒合，持續與屏東新埤雅緱農產運銷合作社合作，取得更多小農資訊，並實地走訪產地，了解小農生產實況。

正修科大副校長游步平致詞時表示，正修科大執行新埤USR計畫以來，致力於發展新埤鄉特色餐飲、提升地方發展，此計畫除了達成偏鄉經濟成長與永續發展目標願景，透過從產地直接進貨；促使合作夥伴漢來美食降低材運送產生的碳足跡，採購金額逐年增加。

雅緱農產運銷合作社理事主席朱國寶說，新埤鄉周邊有很多水資源保護地，沒有工業污染，水質及土質都很適合栽種各種農產品，感謝正修科技大學及漢來美食對地方小農的照顧，未來將持續提供南部餐飲業者優質農產品，並與正修科大合作，拓展國際銷售管道。

此次簽約儀式也同步舉辦小農市集，邀請邦尼巧克力工坊、平埔黑豬、樸作良食、屏東青檸社、台灣農健康、藻典農園、丹醇鮮乳、洢田園甜龍筍等小農擺攤分享。