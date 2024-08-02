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情境教學AI育才 正修科大護理系揭牌

聯合報／ 記者王昭月／高雄報導

全台鬧「護理荒」，工科起家的正修科技大學也籌設護理系，將結合扎實的工科基底培育多元化護理人才。擔任高市護理師護士公會理事長的高雄醫學大學副校長周汎澔說，現今疾病複雜，護理人力應全面提升至學士學歷，醫療院所也要提高薪資福利創造友善職場，才能解決人力荒。

正修科大歷時3年餘籌設護理系，昨天揭牌，校長龔瑞璋指學校多方奔走，去年獲教育部核准招生，將引進情境教學，兼顧實務。學校陸續與高雄長庚、高榮簽約結盟，提高業師參與課室與臨床教學比率。

正修科大以工科起家，近年也致力發展人文領域，繼幼保系、長照系之後再增護理系。校長龔瑞璋說，新增的護理系除著重專業，也將導入AI科技，培養多元化人才。護理系主任邱艷芬說，護理系學生日後除投入臨床服務，也能跨至醫美、產後護理、長照等健康相關產業，出路更廣。

參與揭牌的周汎澔說，全國培育24萬名護理人力，僅18萬人投入職場，流失原因複雜，衛福部已擬定12項護理人力政策，做過2次專案報告，顯見護理人力是國家大事。未來除公私協力彌補人力缺口，護理師學歷也應比照亞洲各國提高到學士，以因應複雜的疾病照護，醫療院所薪資福利也要夠友善，才能避免人力流失。輔英科大護理學院院長林佑樺不諱言，護理生選讀學校會層層篩選，技職體系師資健全卻常招不滿，也很苦惱。

人力 薪資 長照

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