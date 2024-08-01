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台科大與新竹縣簽訂MOU 大學課程將向下延伸至高中

聯合報／ 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣政府與國立台灣科技大學簽訂合作備忘錄，雙方將合作提升縣立高中專業課程素養、籌備新設技術型高中。記者巫鴻瑋／攝影
新竹縣政府與國立台灣科技大學簽訂合作備忘錄，雙方將合作提升縣立高中專業課程素養、籌備新設技術型高中。記者巫鴻瑋／攝影

國立台灣科技大學今天與新竹縣政府簽訂合作備忘錄，由縣長楊文科與校長顏家鈺代表，雙方將就縣立高中開辦特色實驗班、技高專業課程的研發等進行討論與規畫，將大學課程提早向下延伸至高中銜接，目標培養符合產業界需要的人才，也希望重拾家長對技職教育的興趣。

顏家鈺表示，產業對人才的需求正在改變，企業對畢業生的期待也在變化，面對其他國家的競爭，台灣的企業也不斷在進步，因此培養人才教育要從基礎開始改變，不能只是從大學才開始，要從高中、甚至國中開始改變，但改變無法一蹴而就，因此希望未來透過與新竹縣合作規畫實驗班級、讓產業界對訓練出來的學生產生興趣，逐步擴大實驗範圍。

楊文科偕新竹縣教育局長楊郡慈，與代表台科大的顏家鈺、副校長蘇順豐及教務長陳素芬代表簽署合作備忘錄，雙方除了就縣立高中開辦特色實驗班、技高專業課程的研發等進行討論與規畫，還將就微型課程、移地學習或產學攜手進一步合作。顏家鈺特別指出，未來合作課程不只會有AI，在各領域學程都會擴大合作。

顏家鈺提到，新竹現在是全台灣菁英人才集中的地方，這些菁英的孩子絕對是各大學都想積極爭取的，雖然科技大學在台灣目前的教育氛圍來說比較弱勢，但科技大學訓練出來的學生應該更適合國內產業需求，這是無庸置疑的，因此應該扭轉家長對科大、技職教育的觀念與看法。

楊文科表示，為了因應116學年度龍年學生潮，讓新竹的學生都能就近入學，新竹縣規畫了中學5大方案，包含新增縣立實驗高中、六家高中及湖口高中增班擴校以及文興國中、自強國中改制為完全中學等，除此之外，還在高中規畫AI及生科相關課程，未來台科大還會協助讓高中生可以先修大學專業課程。

楊郡慈表示，新竹縣各校積極發展特色班級，社區學校打造出特色才能讓考生破除校排名的迷思、選擇區域中有特色符合期待的學校就讀。目前2所縣立高中湖口及六家高中，將於114學年度增辦特色實驗班，課程、學習及評量方式不受現行課綱所限，學校可以利用多元選修課和彈性學習時間，安排專屬於實驗班深化學習的課程等多元的方式。

台科大校長顏家鈺（右）與新竹縣長楊文科（左）分別代表學校及縣政府，簽訂合作備忘錄，對新竹縣中學教育展開合作。記者巫鴻瑋／攝影
台科大校長顏家鈺（右）與新竹縣長楊文科（左）分別代表學校及縣政府，簽訂合作備忘錄，對新竹縣中學教育展開合作。記者巫鴻瑋／攝影
台科大校長顏家鈺（右1）與新竹縣長楊文科（右2）分別代表學校及縣政府，簽訂合作備忘錄，對新竹縣中學教育展開合作。記者巫鴻瑋／攝影
台科大校長顏家鈺（右1）與新竹縣長楊文科（右2）分別代表學校及縣政府，簽訂合作備忘錄，對新竹縣中學教育展開合作。記者巫鴻瑋／攝影

新竹 楊文科 菁英

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