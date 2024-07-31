屏科大洪翎珊力拚西點國手 11月先赴韓國比賽
國立屏東科技大學餐旅管理系大一生洪翎珊，在第54屆全國技能競賽西點製作職類獲金牌，11月將代表學校赴韓國出賽，並力拚明年國手選拔，未來盼能代表台灣站上國際舞台。
洪翎珊告訴中央社記者，從小就讀美術班，國中開始對烘焙產生興趣，踏上西點這條路，並將美術與烘焙結合，到屏科大就讀後加入烘焙校隊成為選手。
洪翎珊說，11月將代表學校參加韓國餐飲廚藝大賽，因為熱忱加上比賽成績逐漸有了成就感，不會放棄，要持續精進。
餐旅管理系助理教授蔡宏儒則說，以洪翎珊技術與熟稔程度，可以到國外參賽挑戰自我，明年要參加西點類國手選拔，還有2道關卡要闖，盼能代表台灣站上國際舞台。
屏科大在第54屆全國技能競賽中取得佳績，今天舉行餐旅系成果發表會，除洪翎珊獲西點製作職類金牌，溫芸欣為西點製作職類第4名、吳真得佳作，王鈺哲在麵包製作職類中獲得佳作。
屏科大校長張金龍表示，將繼續支持學生發展，協助他們在未來的競賽和職業生涯中取得更大成功。
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