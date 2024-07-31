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技職生李子豪考取10張證照 3年拚上會計師

中央社／ 台北31日電

技術型高中畢業的李子豪為了考上會計師，在大學和碩士班期間共考取10張證照，獲教育部技職之光肯定，他只花3年時間就考上會計師，畢業後任職國內知名4大會計事務所之一。

技專校院招生專業化辦公室今天發布新聞稿指出，國中階段數學成績出色的李子豪，在升學時選讀明道中學商管科，由於喜歡數學，李子豪第1次會計考試成績出色，被老師選為擔任班上小老師，從此建立起學習自信與志向，成績也一路名列前茅，最終以高分進入雲林科技大學會計系就讀。

李子豪表示，自己在高中階段就訂立「考上會計師、到4大會計事務所工作」的目標，高中時先考取入門的會計丙級證照，後來大二再考取記帳士證照，大四時通過高級會計/審計專業認證，最終在碩士班一年級時考上會計師證照。

在考上會計師前，李子豪曾被質疑這些證照的實際效益，但他認為，證照就像房子的基礎，每拿到1張證照，就代表自己在商業與管理領域具備專業技能，可藉此證明實力並增加自信心。他也因為在大學及碩士班期間累積考取10張證照，獲得教育部技職之光「技職傑出獎」的肯定。

李子豪分享考上會計師的經驗，他提到，會計師證照要考7科，從前輩經驗中得知，平均要花4年才能考上，因此他擬訂一系列學習計畫，大三開始準備會計師考試和研究所考試，而外語能力是任職知名會計事務所的標配，他也強迫自己勤加鍛鍊，並和同學組成讀書會互相交流學習。

李子豪只花3年時間，在碩士班一年級時就考取會計師，畢業後更到國內知名4大會計事務所之一的勤業眾信聯合會計師事務所任職。他以自身經歷鼓勵學弟妹，提早確立興趣志向，按部就班堅持到底，努力終有回報。

教育部 會計師

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