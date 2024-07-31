基隆商工學生機器人全國賽拿金牌 保送甄審升學加分40％

國立基隆商工航電科學生歐陽聖和資訊科學生林柏翰，參加勞動部全國技能競賽，贏得青年組機器人職種「金牌」，創下學校技能競賽史上最佳成績，兩人也將取得國手選拔賽資格，升學時將取得技優保送、技優甄審加分40%資格。

基隆商工表示，學生參加機器人職種競賽，必須自行設計組裝機器人的硬體組件，競賽過程中還要需具備破解迷宮與夾取指定方塊到指定位置的任務，因此機器人要具備智能避障、影像辨識與機械手臂取放物件等功能。

歐陽聖和林柏翰賽後說，這次比賽要求使用機器人做搬運、辨識、堆疊工件等動作，再依完成時間和精準度評分。大會首次使用國際賽的評分方式，所以他們一開始不太適應時間分配，加上部分區域的燈光過亮，使得循線感測器變得非常不靈敏，導致在前兩天賽程分數落後。

最後一場的題目難度很高，比賽場地將整張地圖反轉過來，加上2×3和3×3混合的複雜迷宮，櫃子內的其中一格還會放置兩顆要夾取的方塊。兩人心想這是最後機會，可以上場練習的時間，幾乎都拿來調整機器人夾取方塊的動作，以及修正穿越迷宮的路徑，最後上場比賽時終於逆轉獲勝。

指導選手的航空電子科主任顏國恩說，歐陽聖和林柏翰參與過多次同質性的比賽，兩人仍為了提高比賽臨場反應能力全力投入準備，才能更加精熟控制技術，期待兩人通過國手選拔。資訊科主任蔡一賢說，兩名學生平時都會找課餘時間自主練習，有時還會練到晚上，有如此認真的企圖心，終於在關鍵時刻發揮能力險勝。

基隆商工指出，機器人集合電機、電子、資訊與機械等專業，是整合技術的新興職種，可培養人工智慧及智動化科技人才。學校希望成為培養學生專業能力的推手，透過跨域的合作學習，激發學生多元專業成長，創造學生個人價值。