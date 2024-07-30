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四技二專登記分發2.4萬名額 考生可填199個志願

中央社／ 台北30日電
113學年四技二專日間部聯合登記分發入學招生管道即日起開放網路選填登記志願，今年有69校參與招生，提供2萬4496個名額，考生最多可填199個志願。聯合報系資料照／記者余承翰攝影
113學年四技二專日間部聯合登記分發入學招生管道即日起開放網路選填登記志願，今年有69校參與招生，提供2萬4496個名額，考生最多可填199個志願。聯合報系資料照／記者余承翰攝影

113學年四技二專日間部聯合登記分發入學招生管道即日起開放網路選填登記志願，今年有69校參與招生，提供2萬4496個名額，考生最多可填199個志願。

技專校院招生委員會聯合會今天發布新聞稿指出，113學年四技二專日間部聯合登記分發管道於7月30日上午10時至8月2日下午5時期間開放考生網路選填登記志願，即日起也開放考生查詢各校系科（組）、學程的考科成績權重組合人數累計表及考生個人總成績，供選填志願參考。

113學年四技二專日間部聯合登記分發有69校、2364個系科（組）或學程參與招生，提供2萬4496個名額，每名考生最多可填199個志願。

技專校院招生委員會聯合會表示，四技二專聯合登記分發由各校系自行訂定四技二專統一入學測驗各科目成績的採計權重，考生登入個人總成績查詢系統時，可於統一入學測驗所報招生群（類）別中，選擇各權重組合，系統將自動計算該權重組合的加權後總成績，並於頁面上顯示採計該組合的校系科（組）、學程及實際招生名額。

二專 四技 填志願 技專考招

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