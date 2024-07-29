無人機術科考試超嚴格 東南科大考生要投訴

東南科大今(29)日在學校操場舉行無人機基本級術科考試，上午共有六位考生自帶無人機參加考試，由傅姓考官擔任評核工作，由於考官相當嚴格，不斷的追問問題要讓考生回答，凡答覆不符合期待，便直接評定不合格，甚至有一位女性考生在無人機360度飛行事前檢查，就被打不合格，因此，不少落榜考生氣憤表示，要投訴。

東南科大無人機班，是勞工第二專長在職班，因此吸引相當多勞工報名，幾乎是秒殺額滿。今天無人術科考試是基本級2公斤以下，算是最基本的專業考試，針對，考生的投訴，負責的東南科大主任亦打電話到民航局反應，仍得不到滿意的回應。

對此，黃姓考生表示，他在飛行矩行航線時，因用機頭轉向的動作而被判定不合格，據他了解，規則沒有特別規定，考官有擴大解釋的嫌疑。另有女性考生在執行360度飛行前檢查表時，還需要接受考官當場測驗學科問題，太不公平了，因此他向民航局投訴。

陳姓考生也指出，考官一直用很深入的考題來追問考生，並事先設定答案，凡回答不符合他的要求便被判不合格，像他飛行測驗已通過了，在緊急事件答覆時，不符合考官的期待而被判定不合格，相當不公平。

對於，考官的超嚴格行為，不少落榜的考生除向學校反應外，更打算向民航局及立委投訴，以討回公道。