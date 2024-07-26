洪翎珊、洪翊恩姊弟 54屆全國技能競賽雙奪金牌

新北市淡水商工今年度畢業生洪翎珊，日前獲得全國技能競賽青年組西點製作職種金牌；就讀新北高工的弟弟洪翊恩，獲青少年組商務軟體設計金牌，姊弟奪冠，表現優異。

新北教育局今天發布新聞表示，第54屆全國技能競賽於17日至21日在台北市南港展覽館登場，並比照國際技能競賽規格，為2025亞洲技能競賽在台灣舉行暖身。

新北市統計，在青少年組共獲3金、4銀、6銅。3金分別由丹鳳高中（國中部）學生黃紹謙網頁技術、新北高工洪翊恩商務軟體設計職種、正德國中江恩典花藝奪牌。

另外，青年組共獲4金、6銀、8銅，其中淡水商工畢業生洪翎珊榮獲西點製作金牌；新北高工周宥丞則拿下CNC（電腦數值控制）車床金牌、賀皓群獲得網頁技術金牌、林港熹獲得模具職種金牌。

教育局說，新北高工為大贏家，「網頁技術」與勞動部勞動力發展署北基宜花金馬區分署密切合作，培訓多名選手，囊括青少年組金、銀、銅牌及青年組金、銀牌，成績耀眼。

新北高工模具科首次奪下模具職種金牌，選手林港熹從小就喜歡樂高積木等拼裝玩具等工藝有高度熱情。經校內選拔走上模具選手這條路，今年過關斬將奪金，也順利錄取心目中的第一志願國立台灣師範大學機電工程學系。

林港熹表示，高二當上選手後，一直想挑戰最高殿堂的全國技能競賽。去年分區賽取得決賽門票，這次的對手都是學長及資深選手，但轉念調整心態終於克服自己的畏懼心理。未來期望為職涯發展奠定厚實基礎，並回饋母校奉獻所學。

教育局說，賽事最難得的是，一對新北市姊弟選手雙雙獲金牌。姐姐洪翎珊為淡水商工今年畢業生，曾是111年金手培訓選手，此次參加青年組西點製作職種，榮獲金牌，全家人都非常開心。

就讀新北高工的弟弟洪翊恩，獲青少年組商務軟體設計金牌。洪翊恩透過新聞稿說，真的很開心能參賽，回顧比賽歷程，投入大量的時間和精力訓練，謝謝新北高工資訊科主任及老師們的指導。