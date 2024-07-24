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大漢技術學院停辦 教部私校諮詢會通過

聯合報／ 記者張博瑞王思慧／連線報導
教育部私校諮詢會昨審查大漢技術學院停辦一案。高教工會及大漢師生前往教育部陳情，呼籲嚴格審視並退回大漢的停辦計畫。記者邱德祥／攝影
教育部私校諮詢會昨審查大漢技術學院停辦一案。高教工會及大漢師生前往教育部陳情，呼籲嚴格審視並退回大漢的停辦計畫。記者邱德祥／攝影

不敵少子女化影響，私立大漢技術學院今年二月宣布停招，教育部昨召開私立學校諮詢會，該案以絕對多數通過，初步同意停大漢學院將於一一三學年停招、一一四學年停辦的計畫，但最終仍要由教育部核定。不過台灣高等教育產業工會質疑，大漢財務正常，也未被教育部列為專案輔導學校，停辦並無正當性。

校方說，昨僅審查停辦計畫，未來還要等審議會審議通過後，才確定停辦，行政流程皆遵循中央規定，會確保教職員工與學生的權益，目前尚未收到正式許可停辦公文。教育部則說，私校諮詢會僅提供建議，並作為審查依據，後續將提「專科以上學校設立變更及停辦審議會」審議。

大漢學院稱少子女化辦學困難，以私校法第七十條第一項第一款「辦學目的有窒礙難行，或遭遇重大困難不能繼續辦理」為由，申請停辦。

高教工會執行秘書張志綸質疑，大漢學院校務基金尚有八千萬元、財務正常，也未被教育部列為專案輔導學校，董事會引用該法並無正當性，更質疑董事會想依照私校改退場，除了想規避停招後應重組董事會，賸餘財產歸屬退場基金、中央機關、公立學校或地方政府等退場條例，更看準私校法允許學校在停辦後，董事會仍握有校產，且可改辦其他事業牟利。

高教工會大漢分部召集人陳建宏表示，停辦計畫事關大漢全體師生，師生卻無從參與，甚至無法得知停辦計畫詳細內容，此案程序有嚴重瑕疵，教育部應予以退回。

大漢技術學院主秘邱天佑表示，大漢學生數從一○八年十月的一○四四人，到一一二年十月僅剩五五一人，今年七月畢業生離校後，更只剩下三個系、約二八○名在校生，因此根據私校法規定，提出停辦計畫，合乎教育部停辦規範。

教育部 財務 高教

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