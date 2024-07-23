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解除專輔後公東高工競賽創紀錄 獲2金2銀2銅2優勝

中央社／ 台東縣23日電

教育部解除專輔後，台東公東高工全國技能競賽成績亮麗，拿下2金2銀2銅2優勝3佳作；尤其是學校招牌家具木工職類囊括金牌、銀牌、銅牌及門窗木工職類金牌、銀牌的新紀錄。

台東私立公東高工高級工業職業學校媒體聯絡人謝甄芸今天告訴中央社記者，第54屆全國技能競賽21日於台北南港展覽館閉幕，公東高工學生再創新紀錄，榮獲2金2銀2銅2優勝3佳作的亮麗佳績。

獲獎職類有：家具木工金牌－陳祈聖、銀牌－陳亮維、銅牌－翁碩晟、優勝－侯彥熏、佳作－陳柏辰。門窗木工金牌－黃鈺傑、銀牌－劉鑫然、優勝－田壘。建築鋪面銅牌－杜翊帆。機器人佳作－林修、黃誠裕。此次競賽共榮獲11項獎牌的成績，為近年來最高獲獎記錄，學校師生深感與有榮焉。

謝甄芸表示，家具木工金牌得主陳祈聖去年失敗，在痛定思痛持續1年的反覆練習及嘗試加強下，終於站在台上了。陳祈聖很開心說「對我來說是個人的榮耀，更是公東高工教學績效的肯定，要感謝家人的支持和質平基金會學長、學姊的幫助，特別是老師們、學長們，還有一起在訓練的學弟們」。

門窗木工金牌得主黃鈺傑同學表示，3年來參加了多場競賽，每次都是巨大的挑戰和成長。這次榮獲門窗木工金牌，為競賽生涯再創新的記錄，感謝學校的大力支援、老師們的辛苦教導及質平基金會校友的協助。

校長李恭榮表示，繼5月7日公東高工獲得教育部解除專案輔導後，今再次證明公東高工的堅強實力及未來可期的輝煌發展，今年參加全國技能競賽的有1032名選手，參賽人數為歷年新高，選手都是各界優秀的精英，公東高工學生獲11項大獎的亮麗成績，實在是相當不容易。

李恭榮表示，截至目前為止，公東高工學生透過繁星入學、技優保送及特殊選才，已有28人錄取國立大學，為台東地區學子提供更多技能學習與良好的升學機會。也提供台東學子未來升學最佳的選擇。

台東 教育部 金牌

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