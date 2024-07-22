快訊

毆打幼童還逼公開露鳥！3幼保員被法辦 新北教育局勒令園所停招

民主黨權力遊戲即將上映！賀錦麗要披掛上陣 得先贏過這幾人

民主黨有望翻盤？賀錦麗VS川普民調曝光 支持率僅差1%

用AI辨識胸腹CT病灶不用2秒 台科大解決手動標註問題

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台科大醫工所教授王靖維（右）團隊於今年國際醫療3D CT影像AI競賽，榮獲第3名佳績。圖／台科大提供
台科大醫工所教授王靖維（右）團隊於今年國際醫療3D CT影像AI競賽，榮獲第3名佳績。圖／台科大提供

傳統電腦斷層掃描影像（CT）的病灶需要手動標註，相當耗時，台科大醫工所教授王靖維團隊開發「通用3D病灶分割AI模型」，最快能在2秒內辨識多類別胸腹部病灶，解決人力問題，並在今年的國際醫療3D CT影像AI競賽中得到第3名。

傳統電腦斷層掃描影像在分割病灶時，容易出現病灶識別困難的問題，且需大量專業人力分析和手動標註病灶相當耗時，人工標註過程中還容易因疲勞、有限診斷作業時間和經驗不足而漏判，導致診斷效率低下，增加醫療成本。

王靖維表示，團隊研究開發「通用3D病灶分割AI模型」，在今年國際醫療3D CT影像AI競賽的632名參與者脫穎而出、榮獲第3名。這項模型可精準辨識骨骼、胰臟、腎臟、肝臟、肺結節、肺部、結腸、淋巴結和縱膈等胸腹部病灶，適用於胸腹部CT影像，可自動化精準標註多種3D CT病灶，解決手動標註耗費大量人力成本問題。

王靖維說明，3D的CT影像病灶分割與2D影像相比，提供更多有助醫師監控病灶成長的資訊，如病灶體積、形狀和空間位置。CT掃描的自動AI病灶分割比手動分割具有優勢，包括提高效率、可重複性、準確性和標準化，從而實現更精確的定量分析。

傳統人工標註每案約耗費30到60分鐘，但團隊AI技術在配備單一T4 GPU的Grand Challenge平台伺服器上處理每個3D病灶資料只需3.25秒，若使用配備RTX4080的本機PC則不到2秒。

台科大表示，王靖維研究團隊透過參與競賽，除提升團隊技術實力外，也增強處理大規模、多類別CT影像數據方面的經驗，深入了解如何在真實臨床應用提升AI模型的實用性和穩健性，為未來的研究和應用奠定基礎。

王靖維教授團隊開發通用AI模型精準3D分割多種類別病灶，紅色輪廓代表基準真相；綠色輪廓代表模型預測。圖／台科大提供
王靖維教授團隊開發通用AI模型精準3D分割多種類別病灶，紅色輪廓代表基準真相；綠色輪廓代表模型預測。圖／台科大提供

人力 台科大 團隊

延伸閱讀

復育原生種小米探討生態應用 新竹尖石國小獲獎

派系消長陳亭妃是關鍵 「信賴」團隊難影響2026選舉

陽明交大團隊首度在台發射火箭 Asfaloth明天挑戰升空

OpenAI推小模型GPT-4o mini 今秋引入蘋果裝置

相關新聞

四技二專技優甄審提供逾4千名額 即日起開放填志願

技專校院招生委員會聯合會今天表示，113學年四技二專技優甄審入學管道學校已於六月底公布正取生、備取生名單，即日起至7月5...

全國技能競賽桃竹苗分署奪15金21銀 許博鈞中餐奪金

桃園市立羅浮高中餐飲管理科畢業生許博鈞，自國中時期技藝班接觸中餐課程展現天賦，他繼拿下教育部技藝競賽中餐烹飪類金牌，今天...

用AI辨識胸腹CT病灶不用2秒 台科大解決手動標註問題

傳統電腦斷層掃描影像（CT）的病灶需要手動標註，相當耗時，台科大醫工所教授王靖維團隊開發「通用3D病灶分割AI模型」，最...

備戰台灣盃、澳洲FSAE國際大賽 北科大賽車隊自主研發TTR8

「北科大學生方程式賽車隊-Taipei Tech Racing」（TTR）18日舉行10周年暨2024年度新車發布會，學...

「美好城市的營造人」 吳春山榮獲朝陽科大名譽博士

台中市麗明營造公司董事長吳春山，昨天獲朝陽科技大學頒給名譽工學博士學位。他分享，曾在一年內賣過兩百棟的房子、在飛機上賣過...

水里商工、雙溪高中及羅東高工 三校聯合培訓青年志工

教育部青年署為提供青年志工培力、參與志願服務多元支持資源，於全國設立12所青年志工中心，依據區域特性辦理青年志工賦能訓練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。