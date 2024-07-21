全國技能競賽桃竹苗分署奪15金21銀 許博鈞中餐奪金

桃園市立羅浮高中餐飲管理科畢業生許博鈞，自國中時期技藝班接觸中餐課程展現天賦，他繼拿下教育部技藝競賽中餐烹飪類金牌，今天下午在台北南港全國技能競賽，更勇奪中餐烹飪職類金牌，由總統賴清德頒獎，全校與有榮焉，許說，他用這面金牌證明自己，未來他將挑戰國手資格，希望在世界舞台為國爭光。

第54屆全國技能競賽今天下午在台北南港展覽館落幕，勞動力發展署桃竹苗分署這次總共派出培訓選手189人，參加49個職類技能競賽，經過選手激烈競爭下，最後奪下15金牌、21銀牌及17銅牌，成績亮眼，尤其在工業控制、家具木工門窗木工、汽車技術及餐飲服務職類，更是包辦金、銀牌，成為該職類最大贏家，更展現桃竹苗分署近年積極推動技能向下扎根，培訓國高中生多元職技好成績。

許博鈞今年自羅浮高中畢業，他從小對烹飪展現高度天賦，自國中時期參加技藝班接觸中餐課程，就確信自己往餐飲領域發展，高中選讀餐飲科系，繼續學習餐飲相關知識及專業技能，他參加全國高級中等學校舉生技藝競賽勇奪金牌，今年通過技優甄審保送上國立高雄餐旅大學，這次全國技能競賽又在中餐烹飪職類一舉奪金，再添榮譽。