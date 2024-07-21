賴總統出席全國技能競賽 強調人工智慧時代來臨

總統賴清德今天出席第54屆全國技能競賽閉幕、頒獎典禮致詞，強調人工智慧時代來臨，「未來5年不會人工智慧，就像現在不會電腦一樣」；鼓勵在基礎教育時就加強人工智慧。

第54屆全國技能競賽到尾聲，今天賴總統、勞動部長何佩珊及教育部長鄭英耀蒞臨全國賽閉幕暨頒獎典禮現場致詞及頒獎。

賴總統致詞時先恭喜所有得獎者，是經過一關關的磨練，得獎非常不容易；他提到自己是武俠小說迷，能上這個舞台就是真本事、真功夫；也預祝同學不論今天有沒有得獎，未來人生路上都能更順利。

賴總統說，他在擔任行政院長時就要求為技職教育打開一扇窗。他提到，台灣發展到現在非常需要有一技之長的夥伴投入。首先，要有好的老師，幫助學生；第二則是儀器、設備品質也要提升，汰舊換新；甚至學校應該要有類生產線、類工廠，教育才會進步，縮短產學差距；最後鼓勵同學與國際接軌，取得好成績。

賴總統指出，人工智慧時代來臨，行政院日前說2030年之前預計培養20萬人工智慧的人才；他認為「未來5年不會人工智慧，就像現在不會電腦一樣」，是最基本的配備，若在基礎教育時放過人工智慧，畢業後才重來太可惜。

賴總統強調產業升級，指出全球地緣政治變化，給予台灣產業紅利，國際間有產業往台灣移動，除了台灣本身具備的半導體、AI產業優勢外，次世代通訊產業等也都是台灣新的產業紅利；迎接新時代的產業紅利就是靠教育，用先進、前瞻的視野，讓學生從學校畢業到產業才能繼續發下去。

勞動部長何佩珊接受媒體聯訪時表示，今年有幾個大突破，首先是場地最大，有7萬多坪，職類69項（青年組56職類、青少年組13職類）也是歷屆最多；贊助金額也是新高，參觀突破10萬人次也是新高，代表國人對職業類別、產學合作的重視。

何佩珊指出，在全國賽獲獎的選手，可獲得勞動部提供的獎牌、獎狀、獎助學金，且明年的國手選拔賽，有機會獲選為國手，為國爭光。

另外，何佩珊說，2025亞洲技能競賽即將於明年11月在台灣舉辦，期許國手們屆時都能大放異彩，在技能競賽舞台上發揮所長；也希望能將台灣的技職力向世界擴散。