備戰台灣盃、澳洲FSAE國際大賽 北科大賽車隊自主研發TTR8

「北科大學生方程式賽車隊-Taipei Tech Racing」（TTR）18日舉行10周年暨2024年度新車發布會，學生自主研發第八代電動賽車「TTR8」，結合速度與效能的平衡，兼顧賽車安全與技術創新，8月將出戰台灣盃學生方程式聯賽（FST），12月遠征國際學生方程式賽車大賽（FSAE）澳洲站，與來自全球頂尖一流大學車隊一同較勁。

北科大學生方程式賽車隊隊長江岳陽表示，比起第7代賽車，TTR8在車架方面大量使用彎管，使扭轉剛性提升18％，並利用3D列印檢具增加精度，透過立柱拓撲分析減重，同時保有剛性；在空力方面，改善部件製程使前翼減重35％，也使用大量3D列印模具，大幅降低成本。

他說，在動力方面，利用UL94V0耐燃等級碳纖維預浸布，製作動力系統，在電池箱體製程上使用雷射及氬焊雙焊接工藝大幅減少熱變形，更透過自製電子控制器（ECU）及軟韌硬體，達成由前到後的全端整合方案並使體積最佳化，同時滿足賽事所需的極端要求。

北科大副校長楊重光表示，北科大賽車隊今年度參加「全國環保節能車大賽」，獲車輛製作第一名及第三名、動態競賽第五名、最佳節能獎等4座獎項；去年底「全國大專院校產學創新實作競賽」也拿下綠色科技組第三名及最佳實作獎、機器及自動化組特別獎。

車隊屢獲殊榮，楊重光表示，不只展現學生在創新研發上的堅強實力、持續精進造車工藝的決心，也證明眾多產學合作廠商扮演不可或缺的正向推力。展望下半年，他們即將帶著這輛新車參與國內外重大賽事，期待再創佳績。

作為贊助商，廣宇科技協理郭世華表示，很高興也很榮幸贊助北科大方程式賽車隊參加2024賽季，企業的營運著重產業技術的實用性，能夠將學術知識直接運用於實作，參加比賽、爭取佳績，更是難得的機會。廣宇科技希望藉由贊助北科大的方程式賽車隊，讓同學有機會學習寶貴的實務經驗，精益求精，幫台灣的汽車產業培育優秀人力、提升實力。

文曄教育基金會執行長林秋寶也說，北科大致力於務實工程教育，透過將理論知識轉化為實際操作，由北科大賽車隊驗證技術並內化加深學生對技術與專業技能的理解程度，在永續發展的推波助瀾之下，與文曄推動產學合作、助攻產業實現零碳排的理念相同。