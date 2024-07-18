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水里商工、雙溪高中及羅東高工 三校聯合培訓青年志工

經濟日報／ 記者宋健生／南投即時報導
此次安排急救教育的訓練課程，讓每位師生都能夠具備基本急救的能力。水里商工提供
此次安排急救教育的訓練課程，讓每位師生都能夠具備基本急救的能力。水里商工提供

教育部青年署為提供青年志工培力、參與志願服務多元支持資源，於全國設立12所青年志工中心，依據區域特性辦理青年志工賦能訓練及培力課程。

國立水里商工、新北市立雙溪高中、國立羅東高工等三所學校長期合作，積極舉辦各類活動提升學生幹部領導與行政能力，促進幹部間相互交流，激發學生為團隊奉獻與服務的熱忱。

今年在水里商工校長徐文法、家長會長陳茂松支持下，暑期結合水里商工主辦，雙溪高中、羅東高工、教育部青年發展署中彰投志工中心、新北金志工中心共同協辦第三屆「跨校學生會聯合幹部訓練」，活動於7月16日至18日舉行。

18日活動最後一天，包括水里商工校長徐文法、家長會長陳茂松、學務主任彭坤郎、訓育組長彭雅蘭、雙溪高中訓育組長卓家霈、羅東高工訓育組長魏牧民、社團活動組長李維仁都出席，共同勉勵參與同學。

講師黃泓宇在第一天透過「團體動力」，讓三校學生認識彼此，藉此激盪出各校更有趣的學生活動。夜間課程則讓同學們交流擔任學生幹部的甘苦談，在彼此分享的過程中找到共鳴。

第二天課程帶領同學們進行社區踏查，強調學校跟社區之間互動的重要性，並帶領同學提出服務關懷方案，期許學員可以將所學運用於學校與社區，使互動更加密切。

接著由陳韋全講師在學生會自治及企劃案製作的教學，是充滿挑戰和機遇的過程。而學生會自治和企劃案製作的教學並非一蹴而就，需要長期的培養和不斷的實踐。希望此次營隊除了與學生們一起探索、進步，也期待學生們未來在各校校園譜出更多精彩的篇章。

水里商工會長蘇庭妤表示，在三天兩夜的幹部訓練中，學到了團隊合作、溝通能力和領導力的重要性。這次訓練讓她發現自己的不足，也透過與其他幹部的交流學到了寶貴的經驗，對未來的學習和生活很有啟發。

雙溪高中會長張舒雅回饋：「透過課程、外訪踏察和社區觀察，提升了自我能力，學會了團隊合作和友善溝通的重要性。參加這次營隊，認識許多新朋友，與不同學校的師生交流，受益良多」。

羅東高工副會長謝少棋分享：「我們透過分組討論和實地訪查，最終制定了社區改進企劃案，學到如何高效分配工作，達成目標。」希望與會同學們能將所學化為種子，帶回各校發芽茁壯。

陳韋全講師帶領行政流程暨公文寫作講座課程。水里商工提供
陳韋全講師帶領行政流程暨公文寫作講座課程。水里商工提供
水里商工、雙溪高中及羅東高工舉辦第三屆「跨校學生會聯合幹部訓練」。水里商工提供
水里商工、雙溪高中及羅東高工舉辦第三屆「跨校學生會聯合幹部訓練」。水里商工提供

志工 教育部

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