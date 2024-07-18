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技職師資流失 教部推公費班

聯合報／ 記者李芯／宜蘭報導
技術型高中缺師資，教育部表示會逐年掌握師資培育數量，推動師培公費專班試辦方案。本報資料照片
技術型高中缺師資，教育部表示會逐年掌握師資培育數量，推動師培公費專班試辦方案。本報資料照片

技術型高中師資缺乏，尤其電子、資訊類科，因業界待遇更好，導致師資流失情形嚴重。台中市教育局昨在全國教育局處長會議上反映此事，教育部表示，將推動師培公費專班試辦方案。不過高職校長認為，公費生畢業後還是可能「賠公費」不當老師，真正該做的是提高教師福利待遇。

台中市教育局長蔣偉民表示，有技高反映，部分職科如建築科、電子科、資訊科，因業界待遇優於教師薪資，導致技職教育人才流失非常嚴重，希望教育部協助，讓師培大學依師資嚴重短缺的職種，開設學士後師培班，人力稀少類科加開公費生。

教育部師藝司長武曉霞說，教育部訂有師資培育數量的規畫方案，會逐年掌握公私立初任教師數並做檢視，一一四學年將推師培大學培育技高專業群科公費專班試辦方案，還會配合學士後師資班等多元模式。

大安高工校長楊益强坦言，現在景氣好，公費生畢業後恐怕還是會賠公費到業界就職，因此真正該做的是提高教師待遇，或考慮提高鐘點費、減少基本授課時數。

全教總高中職委員會主委林金財則認為，原先為了讓教師與產業實務接軌，現行技職法規定，應具備一年以上與任教領域相關的業界實務工作經驗，但若現在讓師培畢業生進入業界工作，更可能選擇不再回到教育場域，應該滾動式修正。

教師 教育局 教育部

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