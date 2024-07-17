科技業吸走人才 技職找無建築、電子、資訊教師

少子化加上科技業吸走大量人才，影響教師供需。台中市教育局長蔣偉民今天提出，多所技職近3年聘不到建築、電子、資訊科專任教師，教育部則以規劃公費培育回應。

教育部今天在宜蘭縣召開民國113年度全國教育局處長會議，蔣偉民提案指出，台中市多數技職近3年增聘建築科、電子科、資訊科專任教師，居然都沒有人應聘，原因是許多人修了教育學分，畢業後還是投入產業，且沒有意願再回到教育界，可見現有人才庫出現問題。

蔣偉民指建議可針對師資嚴重短缺的職種，增開「學士後師資培育班」，同時也設立獎助金，鼓勵大學在校生加修師資培育課程。

對此，教育部師資培育及藝術教育司長武曉霞表示，目前多數職業類科的師資儲備，仍在安全範圍內，但確實有少數科別儲備量略低。

武曉霞表示，教育部評估對於上述儲備量低的科別，規劃公費培育，透過獎學金等方式，增加優秀學子投入教職的意願。她並提到，技術型高中（高職）師資議題，已納入新一期的師資培育白皮書探討，將研擬相應的策略。

教育部國民及學前教育署長彭富源表示，中央、地方會一同盤點技術型高中的師資需求。教育部長鄭英耀則提到，高職如果缺少建築方面的師資，或可到縣市工務局找找，共同協助解決學校的問題。