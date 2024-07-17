少子化使高職學生大減 教育部加強職業試探體驗

少子女化對高職的衝擊大於高中，學生人數減少使得許多學校經營困難。教育部為讓更多人認識技職教育，力推職業試探體驗，期盼產官學合作，鼓勵年輕一代認識性向、發展興趣。

過去台灣就讀高職的學生較高中多，但受少子女化影響，到108學年度出現「黃金交叉」，高中人數已超過高職，而近年高職學生的減少幅度，明顯高於高中，引起教育團體關注。全國家長團體聯盟就曾召開記者會，指出問題在於多數國中教師、家長對技職不瞭解，很難在升學時給與孩子適切的建議。

教育部今天在宜蘭縣召開全國教育局處長會議，邀請高雄科技大學創新創業教育中心主任薛博文做報告，他引述對高雄27所國中的調查發現，只有20%教師對技職群科有足夠的認識，65%反映所屬學校的氛圍，仍認為高職是次於高中的選項。

薛博文認為，技職要永續發展，必須從職業試探和適性著手，他以高雄為例，教育局和高科大合作，透過活動讓老師和家長瞭解技職，並邀請產業共同加入，讓民眾更清晰地瞭解職涯未來發展的面貌，這樣的模式確實有帶動的效果。

教育部技職司長楊玉惠表示，職涯探索不能只帶學生去觀光工廠烤麵包，而是要更深入地參訪在地產業。去年「高雄教育節」聯合社教館所、技職校院和產業界，累計超過2000名師生參與，透過座談、見學活動等，擴大技職的影響力。未來希望這樣的模式，能繼續擴散到全台灣。