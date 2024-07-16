台科大攜新北青年局合作 協助青創促資源人才共享

台科大與新北市政府青年局簽署創業資源共享合作備忘錄，未來將透過產官學合作，促進場地與設備資源交流和人才共享，並結合台科大的技術資源與創新能量，為青年創業提供全面性協助。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，台科大長期在產學交流領域深耕，深獲企業認同，台科大創新育成中心更致力推動校園創新創業，校內產學合作經驗與資源充沛，已10度獲得經濟部中小企業處「績優創育機構（育成中心）」肯定。

台灣科技大學今天與新北市政府青年局簽署「創業資源共享合作備忘錄」，由台科大產學營運處產學長楊成發與新北市青年局長局邱兆梅共同簽署，針對場地資源、設備資源及專業人才等面向，將透過產官學合作，促進資源交流與人才共享，結合台科大的技術資源與創新學術能量，為青年創業提供全面協助。

楊成發表示，台科大創業育成團隊涵蓋智慧科技、資訊服務、技術設備等領域，感謝新北市青年局資源的支持，讓他們今年參加全台最大人工智慧專業展會「AI EXPO 2024（台灣AI博覽會）」，借此拓展市場商機並優化商業模式。

新北市青年局局長邱兆梅提到，台科大擁有頂尖技術團隊與豐沛研發、國際及校友量能，新北青年局擁有創投媒合、行銷曝光、重要展會、國際交流等資源，加上轄下8處不同主題青創基地輔導量能、上百名創業導師顧問輔導，希望透過資源相輔相成，為創業者搭建交流平台，促進技轉和商業化進程，將優秀創業團隊推向國際市場。

邱兆梅也指出，近年來青年局積極媒合大學育成中心團隊參與國際級商展，讓大專院校的新創團隊能直接面對市場挑戰，青年局未來也會持續擴大媒合產官學研跨界資源，為青年創業者打造更寬廣的舞台與發展空間。