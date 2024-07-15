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明志科大和產業合作 推動電動車智慧載具研發

中央社／ 新北15日電
明志科技大學與產業合作投入國產電動商用車智慧載具研發，日前展示整車控制單元（VCU）等成果。 圖／明志科大提供（中央社）
明志科技大學與產業合作投入國產電動商用車智慧載具研發，日前展示整車控制單元（VCU）等成果。 圖／明志科大提供（中央社）

明志科大今天表示，透過和產業合作研發電動車智慧載具，日前展示整車控制單元（VCU）等成果；後續將推動更多創新技術的應用與發展，希望進一步提升智慧載具產業的整體實力。

明志科技大學發布新聞稿指出，因應全球淨零碳排浪潮，電動車將成為未來移動的新趨勢，明志科大與台塑貨運公司共同成立「智慧載具創業加速器」，和中小企業攜手合作，投入國產電動商用車智慧載具研發。

明志科大日前舉辦「Demo Day發表會」，現場展示智慧載具研發中心開發的兩部2.5噸電動商用車，以及由智慧載具創業加速器所培育多家新創企業的關鍵次系統，包括整車控制單元（VCU）、馬達與散熱管理、驅動器、電池等零組件，以及智慧副駕系統、智慧鑰匙授權等創新功能。

明志科大校長劉祖華表示，學校以「產學研發型科技大學」為發展定位，積極推動校內研發能量落地應用於產業中。未來，明志科大將繼續深化與產業界的合作，推動更多創新技術的應用與發展，進一步提升智慧載具產業的整體實力。

VCU 創業 新創企業 智慧載具 淨零 科大 零碳

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