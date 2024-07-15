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技職教育年會聚焦AI、雙語、永續 盼打造人才庫

中央社／ 台北15日電

2024技職教育年會今天登場，今年聚焦AI、雙語、永續等面向，希望讓技職學校成為台灣產業邁向永續的人才庫，並首次舉辦技職力100的活動，表揚技職人才的培育者。

國際技能發展協會（Skills for U）與國家發展委員會合辦的2024技職教育年會於今天起舉行3天的活動，今年主題為「Skills Can Help！技職力．台灣永續力」，聚焦AI、雙語、永續等面向，近千人共同討論技職教育的發展趨勢，探討如何讓技職學校成為台灣產業邁向永續的人才庫。

台灣技職教育年會召集人黃偉翔表示，今天是世界青年技能日，全球都在重視技能夥伴，他也希望國中小老師能讓更多學生認識技職教育，透過技職擁有一技之長，家庭就有穩定薪水；自己過去就讀高職時，技職的光芒不夠多，因此登高一呼，舉辦「技職力100」的活動，讓為百工百業培養人才的奉獻者能被大家看見。

技職力100的評審團主席、考試院考試委員姚立德提到，台灣從農業社會進步到工業、資訊社會，技職在當中扮演重要角色，在國家轉型時培養所需人才，但培養人才的辛苦耕耘者卻沒有被看到，因此今年首次舉辦技職力100的活動，希望讓許多辛苦的技職教育工作者能得到大家的掌聲，也向他們致敬。

總統府副秘書長何志偉指出，做教育的人不見得永遠會得到掌聲，但他們長期的累積，才造就現在的台灣；未來政府會透過高教深耕等不同計畫浥注經費，讓教育第一線有更多資源，建置區域產業人才和培育基地，在教育場域建立類生產線，依產業別規劃課程，深化產官學、縮短學用落差。

何志偉 永續 高教

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