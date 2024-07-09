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第54屆全國技能競賽7月17日登場 今年3大新亮點曝光

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
第54屆全國技能競賽將於7月17日至21日在台北南港展覽1、2館登場。圖為勞動部日前舉行第54屆全國技能競賽「專業卓越發布會」，宣布全國技能競賽正式開跑。圖／本報資料照片
第54屆全國技能競賽將於7月17日至21日在台北南港展覽1、2館登場。圖為勞動部日前舉行第54屆全國技能競賽「專業卓越發布會」，宣布全國技能競賽正式開跑。圖／本報資料照片

第54屆全國技能競賽將於7月17日至21日在台北南港展覽1、2館登場，全國1031名、69個職類的技能好手將同場競技。勞動部說，為了明年舉辦的2025亞洲技能競賽暖身，今年除場地擴大，同時在1館、2館舉行，也新增雙語服務人員，更首度在各職類競賽場地旁設立「技能體驗站」，開放民眾參加3D列印、程式設計、西點製作、板金與動力小車組裝等多種手作體驗。

勞動力發展署職能標準及技能檢定組組長黃俐文說，台灣是明年亞洲技能競賽的主辦國，今年為了亞洲賽暖身，現場空間有別於以往，不但包辦南港展覽館1館、2館，競賽場也都走國際規格，走道加寬，民眾參觀、休息空間也更完善；不僅如此，今年也首度提供雙語服務。

主題展示區部分，黃俐文指出，今年全國技能競賽以智慧科技為概念、智造夢想為主題，透過主題情境、數位互動、影音等方式，打造夢想啟航館、智慧技能館、職涯探索館、壯世代精采館等4大主題展館，透過AI技術模擬職場情境、呈現智慧產線的流程，並透過VR與AR虛擬實境體驗，讓民眾身歷其境，探索職涯興趣與潛能。

除此，勞動力發展署技能檢定中心主任楊國聖說，今年也將技能體驗站拉到競賽場地周邊，「技能體驗站」共設立5個站點，分布於南港展覽1、2館各職類競賽場地，從技職教育6大類群出發，有3D列印、程式設計、西點製作、板金與動力小車組裝等多種技能體驗與手作活動，讓民眾深入了解各職類技能的應用，還有集章抽獎活動。

第54屆全國技能競賽相關訊息可至技能競賽主題網站瀏覽，或可至臉書facebook搜尋「技能競賽充電讚」官方粉絲團、IG／Line@搜尋「worldskillstw」。

勞動部 夢想 職涯

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