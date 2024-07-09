唸高職不如去工作？過來人曝真相：贏過一堆大學生
不少長輩認為，小孩若不擅長讀書，還不如早點進入職場。對此，一名網友分享，朋友的小孩說想念高職，但朋友覺得唸高職代表不擅長讀書，不如直接出去工作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在PTT以「唸高職不如出去工作？」為題，指出朋友的小孩想唸高職，但朋友卻覺得沒唸高中就是不適合讀書，認為如果唸高職，還不如直接出去工作比較好？
貼文一出後，不少網友都搖頭，紛紛表示「只有國中學歷的話，以後是只想去超商或加油站打工嗎？」、「不念高職就工作，最高學歷只有國中，連找工作都很困難好嗎」、「15歲除了當工讀生還能做什麼工作？」、「應該是唸完高職直接去工作才對吧」、「現在都2024了，學歷國中畢業要找什麼工作？」、「國中學歷電腦直接刷掉吧」。
此外，有不少網友看好讀高職的未來發展，紛紛回應「唸高職CP很高了，比野雞大學好」、「高職有一技之長，贏過學店大學生好嗎」、「唸高職有一技之長根本人生勝利組，多少大學畢業生不知要做什麼只會讀書」、「汽修、水電、裝潢真的賺翻，不要不信」、「電子電機還是值得念啊」、「念高職，可以念台科大、北科大，怎麼會一樣？」。
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