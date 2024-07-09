唸高職不如去工作？過來人曝真相：贏過一堆大學生

不少長輩認為，小孩若不擅長讀書，還不如早點進入職場。對此，一名網友分享，朋友的小孩說想念高職，但朋友覺得唸高職代表不擅長讀書，不如直接出去工作。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

2024-07-09 10:02