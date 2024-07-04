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力克群雄！奪汽車板金中區技能賽金牌 黃千育將進軍全國賽

中央社／ 台中4日電
在以男性為主的汽車板金界，由勞動力發展署中彰投分署培訓的女選手黃千育（圖）力克群雄日前勇奪中區分區賽汽車板金職類金牌，目前正全力備戰17日登場的第54屆全國技能競賽。圖／中央社
在以男性為主的汽車板金界，由勞動力發展署中彰投分署培訓的女選手黃千育（圖）力克群雄日前勇奪中區分區賽汽車板金職類金牌，目前正全力備戰17日登場的第54屆全國技能競賽。圖／中央社

在以男性為主的汽車板金界，由勞動力發展署中彰投分署培訓的女選手黃千育，力克群雄勇奪中區分區賽汽車板金職類金牌，目前正全力備戰17日起的全國技能競賽。

勞動部勞動力發展署中彰投分署與國立台北科技大學攜手開辦「車輛工程產學訓專班」，在以男性為主的汽車板金界，黃千育以女子之姿力克群雄，在全國技能競賽中區分區賽中勇奪金牌，將進軍17日至21日在台北南港展覽館登場的全國技能競賽，與來自全國的頂尖高手較量，爭奪台灣技能界最高榮耀。

中彰投分署表示，黃千育從小受到開設機車行的父親影響，對動手組裝樂高動力機械玩具特別感興趣，父母也支持她往技職領域發展。就讀北科大車輛工程產學訓專班，並於大三時來到中彰投分署受訓，也首次接觸到汽車板金實作。

黃千育指出，汽車板金就像是汽車的外科醫生，能將損壞變形的車身修復，讓她感到十分有趣，也在訓練師鼓勵下，成為這項職類少見的女性選手。

黃千育並分享訓練過程說，從車體切割、敲打整形、銲接等，每個環節都極度考驗體力和耐力，日復一日的高強度培訓，就連一同接受培訓的男生都備感吃力，但在訓練師認真指導及家人的鼓勵下，她堅持不懈，用青春、汗水及技能挑戰自我極限。

中彰投分署表示，黃千育已由分署及學校協助，媒合至法拉利及瑪莎拉蒂總代理商台灣蒙地拿公司，今年8月結訓後，即將進入公司板金部門進行實務訓練，未畢業就能提早進入職場累積實務經驗，努力開展新的人生篇章。

北科大 金牌

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