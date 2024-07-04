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教育部同意了！遠東科大獲捐億元 8月正式更名中信科大
位於台南市的遠東科技大學，於3月獲得中國信託銀行捐資，並申請改名。教育部今天發函，同意遠東科大自今年8月起更名為「中信科技大學」。
中國信託商業銀行今年3月公告捐贈遠東科技大學新台幣1億元，遠東科大也召開董事會，會中通過將更名為「中信科技大學」，並於這學期向教育部申請，待審核通過後將更名。
教育部透過文字說明，遠東科技大學考量校務發展需要，藉由企業支持強化辦學特色，於4月3日函報113學年第1學期擬變更校名申請案，教育部召開徵詢私校諮詢會，經審議會審議通過更名案，於7月4日函覆同意遠東科技大學自113學年度第1學期（113年8月1日）起，更名為「中信金學校財團法人中信科技大學」。
為確保學校永續經營，教育部提醒，除了學校法人已承諾113至117學年的捐資規畫外，後續學校如可能出現私立高級中等以上學校退場條例第5條、第6條的財務資金缺口情形時，學校法人應捐資補足財務缺口；在改名為中信科技大學後，學校網址應配合新校名進行調整，但要注意與中信金融管理學院的學校網址有所區別，避免造成混淆。
教育部指出，該校113學年招生科系已於112年核定，現行招生作業已在進行中；至於該校114學年度的系科增設申請，經審核通過，114學年度將成立高齡健康照護系。
位於台南市的遠東科技大學前身為遠東工業專科學校，民國55年申請設校，後配合職場需求，於81年增設商科，改名遠東工商專科學校，88年升格遠東技術學院，95年改名遠東科技大學，全盛時期學生數近萬人，近年受少子女化衝擊，112學年學生數約2000多人。
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