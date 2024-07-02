弘光科大8月1日成立國際餐旅學院 拚台灣美食飄香國際

疫後餐旅產業缺人，弘光科大8月1日成立國際餐旅學院，除提升國際與就業市場競爭力，培養學生創新、專業、跨域整合、永續發展的核心能力，更盼台灣美食推廣到國際，促成亞洲飲食世界化。

弘光科技大學今天發布新聞稿表示，泰國瓦萊拉克大學觀光與餐旅系66名師生日前到弘光科大餐旅管理系短期研習，學習蚵仔煎、刈包、粽子等台灣美食製作，師生品嚐自己作品後，以中文表示「好吃」，此行學會很多台灣經典美食，收穫滿滿。

身兼國際餐旅學院籌備小組副執行長的餐旅系主任吳松濂表示，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情解封後，學校與義大利、澳洲、韓國、泰國等各國知名餐旅學院交流互動頻繁，8月1日成立國際餐旅學院，將餐旅管理系、食品科技系、國際溝通英語系納入學院中。

吳松濂分析，成立國際餐旅學院的利基在於，疫情後國內餐旅產業嚴重缺人，高端餐旅產業更缺乏中高階專業人才，教育部也正推動「促進國際生來台暨留台實施計畫」。

吳松濂指出，國際餐旅學院的使命為提升國際與就業市場競爭優勢，培養學生富含文化底蘊及創意素養，擁有智慧創新、專業技術、跨域整合、永續發展等核心能力，成為具備餐旅技能及國際視野的專業人才。

為提升國際與就業市場競爭優勢，吳松濂強調，國際餐旅學院將從強化現有實習、見學、交換生國際交流成效著手，凝聚新亮點，建構國際EMI學程；催生全球餐旅實習就業計畫，攜手產業打造企業學院雙贏價值；推動跨域產學，運用創新思維達到槓桿效益；提倡食安第一、綠色永續，目標是將台灣美食推廣到國際，進一步促成亞洲餐飲世界化。