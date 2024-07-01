台科大生前往屏東部落 學手作步道施作落實永續

台科大與台灣千里步道協會合作，學生前往屏東縣泰武鄉舊佳平部落學習石板階梯手作步道施作工法，藉由實作接觸傳統砌石工法與步道修築技術，落實永續設計。

台灣科技大學今天發布新聞稿指出，手作步道強調就地取材、因地制宜，使用當地材料與傳統工法避免對環境造成傷害，將永續設計融入自然及文化；台科大USR「城南無限-都市與無限大學的永續共築計畫」邀台灣千里步道協會副執行長徐銘謙擔任講師，教學生「生態工法」，運用石板形狀及特性，建構出符合人體工學的自然步道。

在當地青年會帶領下，台科大學生參觀舊部落的步道現況，了解當地地形、生態環境以及需求，隨後在排灣族部落耆老暨榮譽步道師呂來謀的指導下進行步道規劃設計，並與協會專業步道師學習排灣族傳統步道鋪設的方式，學生分別負責駁坎建造、人體工學步道舖設以及一般登山步道鋪設，確保新步道符合生態保育原則。

高齡92歲的榮譽步道師呂來謀親自示範駁坎修築及步道建造的方式，將多年經驗傳承給年輕學子，並在旁指導學生完成步道施作；此外，手作步道工作坊課程還包含文化探索，透過參觀文物館、部落傳統領袖家屋等，了解排灣族原住民傳統文化及生活故事等。

台科大營建工程系研究所學生王雯軒表示，手作步道的每個步驟都不可馬虎，連挑選石頭都是一大學問，如果沒有穩固基礎，導致修築時石塊堆疊不穩或角度不對，事後得花更多心力去補強，所以堆砌石頭時需要交錯堆疊、石頭放置需要內傾等技巧就相當重要，有了這次實作步道課程，相信之後前往尼泊爾的建設工作也會更順利。

台科大提到，經過3天實作與學習，學生不僅掌握生態步道的修築技術，更體會到生態保育和文化傳承的重要性，這次手作步道工作坊讓學生做中學，也為7月即將前往尼泊爾高山聚落的活化工程暖身。