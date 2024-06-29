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工程領域亮眼 朝陽進榜全球最佳大學

聯合報／ 記者趙容萱／台中報導
美國新聞與世界報導公布全球最佳大學排名，朝陽科大在區域研究學術聲望及國際合作研究項目表現突出。圖／朝陽科大提供
美國新聞與世界報導公布全球最佳大學排名，朝陽科大在區域研究學術聲望及國際合作研究項目表現突出。圖／朝陽科大提供

美國新聞與世界報導（U.S. News & World Report）公布全球最佳大學排名，朝陽科技大學以卓越的學術表現首度入榜，名列全台私立科大第一；本次公布的工程領域學科排名，朝陽科大也是國內私立科大唯一進榜，表現亮眼。

最新公布的全球最佳大學排名，共有一○四國、二二五○校入榜，該排名以Clarivate全球學術聲譽調查及Web of Science研究論文質量為評比基礎，著重於學術機構的整體學術研究和聲譽。朝陽科大此次在區域研究學術聲望，以及國際合作研究項目表現突出。

朝陽科大校長鄭道明說，朝陽致力全球永續議題與學術研究發展，與美、德、日、印度、尼泊爾、越南及印尼等國際學者長期合作，並積極在營建工程、資訊、科學管理、環境工程等各領域，透過學生指導、學術研究至國際專題計畫協作，多面向進行國際鏈結。

其中，應用化學系以費洛蒙除蟲友善農業技術，與馬來西亞、泰國、越南、印尼等國家學術研究機構合作，協助改善當地農業環境，並與德國企業合作推動環境友善材料及循環經濟。

鄭道明表示，朝陽科大已經連續七年榮登英國泰晤士高等教育全球最佳大學排名，並進榜世界大學影響力排名、全球最佳年輕大學排名及二○二五ＱＳ世界大學排名，多名學者獲選為史丹佛大學統計全球前百分之二頂尖科學家，名列終身科學影響力排行榜。

大學排名 馬來西亞

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