北科大創淨零碳排企業永續中心 提供一條龍永續方案

國立台北科技大學今日舉行「淨零碳排與企業永續中心」揭牌儀式，響應政府「2050淨零排放」政策，也望提供一條龍式的淨零永續解決方案，協助企業淨零減碳。

北科大校長王錫福表示，北科大身為國內第一所在校園大量鋪設透水磚的大學，運用土木與環境工程技術打造「海綿校園」。又過去十年來，北科大在企業淨零與永續發展、節能與淨零工程技術、資源循環技術與政策、永續水環境、綠建築等方面，已累計約300件產學合作案、創造2億5千萬元的產學合作能量。

王錫福指出，此次成立跨領域的淨零碳排與企業永續中心，將成為北科大淨零永續產學合作的平台，期望推動ESG成為北科大的新顯學，更進一步協助企業推動淨零轉型及永續性評估，發揮「智庫」功能。

淨零碳排與企業永續中心主任、北科大特聘教授胡憲倫指出，中心轄下有全國大學唯一的，全尺度智慧型製冷系統與熱泵系統整合開發及測試平台設備，亦有下水汙泥水熱法有機物去除及合成無機聚合材料資源化的水熱設備與無機聚合材料，以及多項產品生命週期評估軟體與環境數據資料庫，可協助企業完成淨零路徑與永續規劃。

胡憲倫指出，未來五年將持續深耕AI、ICT產業鏈之低碳議題、生物多樣性議題，提供一條龍式的淨零永續解決方案，協助台灣企業邁向淨零減碳及永續。

環境部氣候變遷署署長蔡玲儀則表示，2023年全球平均溫度是工業革命以來最熱的一年，而全球溫室氣體排放仍是上升趨勢，因此2050淨零排放對全球都是非常艱鉅的挑戰。我國已提出2050淨零轉型策略，從能源、產業、生活與公正轉型，近年政府投入淨零科技預算逐年增加，企業也需綠領人才，北科大成立淨零碳排與企業永續中心，有助培育與淨零轉型人才。

經濟部產業發展署署長楊志清指出，經濟部希望協助各界力量相互串接，推動企業採取實質行動。相信透中心成立，將有助於推動科研及技術創新、促進企業參與，亦能加強對企業與社會的相關教育與培訓，為政府制定及實施相關政策提供有效支持。