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北科大成立淨零碳排與企業永續中心 助企業永續

中央社／ 台北28日電

台北科技大學今天正式為「淨零碳排與企業永續中心」揭牌，響應政府的2050淨零排放政策，為業界培育碳排管理人員，並提供一條龍式的解決方案服務。

北科大校長王錫福表示，校內至少有5個學院的教師，有參與淨零碳排相關研究，包括節能技術、再生技術、水資源、綠建築等領域，目前已累計約300件產學合作案，創造新台幣2億5000萬元的產學合作能量。

王錫福表示，「淨零碳排與企業永續中心」成立後，將成為產學合作的平台，更進一步協助企業推動淨零轉型及永續性評估，發揮「智庫」功能，善盡大學的社會責任。

環境部氣候變遷署長蔡玲儀致詞時提到，去年全球經歷了有紀錄以來最熱的一年，正當大家以為今年會好一點時，第1季又是有史以來最熱的一季，最近幾天台灣也正經歷攝氏38度高溫，全球暖化議題備受重視。

蔡玲儀表示，台灣要做到淨零排放，需要「彎道超車」，科技研發相當重要，因此政府投入淨零科技研發的預算，一年比一年高，需要和企業、學校緊密連結。她並提醒未來人才培育「不只要學AI，也要學淨零。」須從數位和淨零角度一起往前。

經濟部產業發展署長楊志清表示，企業必須懂得如何做「碳盤查」，工廠裡面的耗能設備，必需要被計算和汰換，就像是報所得稅一樣，這些工作都需要大量的人才。他也肯定北科大近年致力打造「海綿校園」，在校內大量鋪設透水磚，一點一滴為環境努力。

北科大淨零碳排與企業永續中心主任胡憲倫表示，目前中心有3個重點技術，包括節能與淨零工程、有機及無及資源循環再利用、企業淨零及永續管理。北科大也擁有許多測試平台、數據資料庫，可協助企業完成淨零路徑與永續規劃，提供一條龍式的解決方案。

再生技術 北科大 永續

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